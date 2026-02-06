Acidente aconteceu próximo à entrada da Ceasa, em Irajá - Reprodução / Redes Sociais

Acidente aconteceu próximo à entrada da Ceasa, em IrajáReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/02/2026 11:02

Rio - Um motorista de caminhão foi encontrado baleado, na madrugada desta quinta-feira (5), depois de se envolver em um acidente próximo à entrada da Ceasa, na Avenida Brasil, em Irajá, na Zona Norte.

Segundo informações preliminares, a vítima sofreu uma tentativa de assalto em Ramos, também na Zona Norte e acabou atingida por um tiro. O homem conseguiu fugir e dirigir até a Ceasa, onde colidiu com um outro caminhão.

Bombeiros do quartel de Irajá foram acionados para o acidente. Quando chegaram no local, encontraram o motorista com ferimento por tiro. Os militares o socorreram e o levaram para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte. Não há informações sobre sua identificação e o estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) receberam o acionamento apenas após o fato, quando a vítima já estava em atendimento no hospital.

A corporação destacou que o combate aos furtos e roubos de rua tem sido uma das principais metas de atuação do comando. O policiamento na Avenida Brasil é realizado por policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e o Batalhão de Policiamento Tático de Motociclistas (BTM). As equipes atuam em conjunto com policiais de unidades operacionais de área.



Ainda segundo a PM, o 41° BPM (Irajá) atua em todo o entorno da Ceasa por meio de rondas realizadas por viaturas e motopatrulhas.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.