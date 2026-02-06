Carro colidiu com um andaime na Rua Benedito Hipólito, na Cidade Nova - Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 06/02/2026 10:38

Rio - Um carro colidiu com um andaime na manhã desta sexta-feira (6) na Rua Benedito Hipólito, na Cidade Nova, no Centro da cidade. O acidente ocorreu na altura do Sambódromo, próximo à subida do Viaduto Trinta e Um de Março. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a faixa precisou ser interditada, sendo liberada às 8h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum quartel foi acionado. Ainda não há informações sobre feridos.

O veículo, que teve a parte dianteira destruída com o impacto da batida, já foi removido do local por equipes da CET-Rio. O trânsito está normalizado na região.