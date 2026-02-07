'Biel' estava foragido da Justiça - Reprodução

Publicado 07/02/2026 08:12

Rio - As polícias Civil e Militar prenderam, nesta sexta-feira (6), Hilário Gabriel dos Santos Rangel, conhecido como Biel do Feijão, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

O apelido faz referência ao Morro do Feijão, no bairro Paraíso, área que também estaria o seu comando. Ele seria ainda o braço direito de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, chefe do tráfico Complexo do Salgueiro, reduto da facção.



O criminoso foi detido no âmbito da "Operação Torniquete", no momento em que deixava a comunidade. As investigações indicam que ele ordenou diversos roubos de veículos e de cargas nas rodovias que cortam o município. Outros dois homens, responsáveis por sua segurança, também foram presos.

Após troca de informações de inteligência, os agentes passaram a monitorar os deslocamentos dos suspeitos. O grupo acabou interceptado logo ao sair do Complexo do Salgueiro, na altura do bairro Gradim, ainda em São Gonçalo. Durante a abordagem, ele e os comparsas reagiram e atacaram os policiais, o que resultou em confronto. Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas.

Segundo a Polícia Civil, o preso é responsável pela escalada de roubos de veículos registrada entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025. Investigações conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA) comprovaram que os crimes não tinham finalidade financeira, mas sim a intenção de provocar pânico na população.

A análise de dados e o cruzamento de informações de inteligência indicaram que as ordens partiram diretamente da cúpula da facção, a partir de complexos estratégicos como Penha, Chapadão e Salgueiro, em retaliação às operações policiais e às ações da segurança pública.



De acordo com a 72ª DP (São Gonçalo), o criminoso vinha coordenando outra série de roubos nos últimos dias.



A ação integra a segunda fase da "Operação Torniquete" e contou com apoio do 7ºBPM (São Gonçalo). O objetivo é reprimir roubos, furtos e a receptação de cargas e veículos, crimes que financiam as atividades do Comando Vermelho, suas disputas territoriais e o sustento de familiares dos bandidos, estejam eles presos ou em liberdade.