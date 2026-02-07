Natalino Guimarães foi preso durante operação contra grilagem de terras em Búzios, em 2024Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O DIA

Rio - O ex-deputado estadual Natalino José Guimarães foi solto nesta sexta-feira (7) por decisão da Justiça. Ele estava detido no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, desde 2024, por suspeita de grilagem de terras em Búzios, na Região dos Lagos.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o alvará de soltura foi expedido pela 1ª Câmara Criminal do TJRJ. O processo está em segredo de Justiça.

As investigações que levaram o ex-deputado à prisão começaram após denúncias de invasões violentas em terrenos na Estrada da Fazendinha, no bairro Baía Formosa, em Búzios. Segundo o Ministério Público do Rio, o grupo usava seguranças armados para intimidar moradores e proprietários, promovia desmatamentos e queimadas, e vendia os lotes de forma irregular.
O esquema também incluía o uso de processos judiciais sem decisões favoráveis para justificar as invasões. De acordo com a denúncia, depois de ocupar os terrenos, a quadrilha dividia as áreas em lotes, que eram vendidos ilegalmente. Em troca de apoio para manter o controle das terras, o grupo oferecia lotes para pessoas com histórico de envolvimento em milícias.

Na ocasião, Natalino negou as acusações de envolvimento com grilagem de terras e afirmou estar sendo vítima de perseguição política. O ex-deputado também disse acreditar que sua prisão é fruto de conspirações políticas.
Ex-policial civil e apontado pela corporação como fundador da milícia Liga da Justiça, Natalino e seu irmão Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, exerceram grande influência na região, controlando comunidades da Zona Oeste.
Segundo investigações, a milícia também utilizava o poder político para ampliar seu alcance, com membros e aliados disputando cargos públicos para consolidar a atuação criminosa. Essa estrutura permitiu que a quadrilha se tornasse uma das organizações mais poderosas do estado.
O irmão de Natalino, o ex-vereador Jerominho, foi assassinado a tiros em 2022, em Campo Grande, na Zona Oeste.