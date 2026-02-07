Natalino Guimarães foi preso durante operação contra grilagem de terras em Búzios, em 2024 - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O DIA

Natalino Guimarães foi preso durante operação contra grilagem de terras em Búzios, em 2024Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O DIA

Publicado 07/02/2026 10:23





Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o alvará de soltura foi expedido pela 1ª Câmara Criminal do TJRJ. O processo está em segredo de Justiça.



As investigações que levaram o ex-deputado à prisão começaram após denúncias de invasões violentas em terrenos na Estrada da Fazendinha, no bairro Baía Formosa, em Búzios. Segundo o Ministério Público do Rio, o grupo usava seguranças armados para intimidar moradores e proprietários, promovia desmatamentos e queimadas, e vendia os lotes de forma irregular.

Rio - O ex-deputado estadual Natalino José Guimarães foi solto nesta sexta-feira (7) por decisão da Justiça. Ele estava detido no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, desde 2024 , por suspeita de grilagem de terras em Búzios, na Região dos Lagos. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o alvará de soltura foi expedido pela 1ª Câmara Criminal do TJRJ. O processo está em segredo de Justiça.As investigações que levaram o ex-deputado à prisão começaram após denúncias de invasões violentas em terrenos na Estrada da Fazendinha, no bairro Baía Formosa, em Búzios. Segundo o Ministério Público do Rio, o grupo usava seguranças armados para intimidar moradores e proprietários, promovia desmatamentos e queimadas, e vendia os lotes de forma irregular.

O esquema também incluía o uso de processos judiciais sem decisões favoráveis para justificar as invasões. De acordo com a denúncia, depois de ocupar os terrenos, a quadrilha dividia as áreas em lotes, que eram vendidos ilegalmente. Em troca de apoio para manter o controle das terras, o grupo oferecia lotes para pessoas com histórico de envolvimento em milícias.



Na ocasião, Natalino negou as acusações de envolvimento com grilagem de terras e afirmou estar sendo vítima de perseguição política. O ex-deputado também disse acreditar que sua prisão é fruto de conspirações políticas.



Liga da Justiça

Ex-policial civil e apontado pela corporação como fundador da milícia Liga da Justiça, Natalino e seu irmão Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, exerceram grande influência na região, controlando comunidades da Zona Oeste.

Segundo investigações, a milícia também utilizava o poder político para ampliar seu alcance, com membros e aliados disputando cargos públicos para consolidar a atuação criminosa. Essa estrutura permitiu que a quadrilha se tornasse uma das organizações mais poderosas do estado.

O irmão de Natalino, o ex-vereador Jerominho, foi assassinado a tiros em 2022, em Campo Grande, na Zona Oeste.