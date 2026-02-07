Niterói: deputado federal Vitor Junior acompanha o processo judicial do caso ?Meninas de Guarus? - Reprodução

Niterói: deputado federal Vitor Junior acompanha o processo judicial do caso ?Meninas de Guarus? Reprodução

Publicado 07/02/2026 11:32 | Atualizado 07/02/2026 22:04

Niterói - O deputado estadual Vitor Junior vai solicitar a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para acompanhar o processo judicial de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, entre 8 e 17 anos, que ficou conhecido como “Meninas de Guarus”, em Campos dos Goytacazes. As vítimas eram mantidas em cárcere privado para aliciamento e prostituição infanto-juvenil.

A investigação do caso começou em 2009 e levou 14 acusados à prisão, entre políticos, empresários, e outras figuras públicas de Campos dos Goytacazes e, em 2016, à condenação dos réus, que encontram-se soltos e respondendo em liberdade.

“Vamos buscar informações sobre o porquê a grande maioria dos condenados está solta e recorrendo em liberdade”, enfatizou o deputado. “Não podemos permitir que a justiça deixe de ser feita às vítimas pelos crimes que deixaram marcas para o resto de suas vidas e chocaram a cidade de Campos dos Goytacazes e o estado do Rio de Janeiro”, acrescentou Vitor Junior, que é membro titular da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Alerj.

De acordo com o parlamentar, ele vai solicitar ainda ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA-RJ) e ao Ministério Público Estadual (MP-RJ) informações do processo das “Meninas de Guarus”.