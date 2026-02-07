Niterói: deputado federal Vitor Junior acompanha o processo judicial do caso ?Meninas de Guarus? Reprodução
Deputado Vitor Junior vai solicitar abertura de CPI na Alerj
Motivo é o acompanhamento do processo judicial no caso Meninas de Guarus
Defesa Civil envia alerta e chuva forte chega ao Rio
Temporal causou alagamentos em diversos pontos da cidade
Casal é encontrado morto dentro de carro na Zona Sudoeste
Uma das vítimas foi identificada como o policial penal Rafael Ferreira Fernandes
Estudante é esfaqueada em São Gonçalo após rejeitar investidas de homem que a perseguia
Agressor invadiu a casa e golpeava Alana quando foi surpreendido pela mãe da vítima; A jovem de 20 anos foi socorrida às pressas
Estrutura de andaime cai em esquina movimentada de Copacabana e mata mulher
Duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto
Dois homens são mortos em Guaratiba
Corpos foram encontrados em pontos diferentes da Avenida Dom João VI
Vídeo: Inauguração de loja gera tumulto e confusão em Campo Grande
Imagens que circulam nas redes sociais mostram policiais militares usando gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar a multidão
