Confronto terminou com suspeito morto na Taquara - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 10/02/2026 08:15

Rio - Um policial militar ficou ferido ao reagir a uma tentativa de assalto a uma residência, nesta segunda-feira (9), na Taquara, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. Um suspeito morreu no confronto.

O caso aconteceu na Rua Alberto Soares Sampaio. Segundo a Polícia Civil, dois criminosos tentaram roubar uma casa, mas um PM de folga chegou no local e flagrou a ação. A corporação explicou que a dupla atirou na direção do agente, o que deu início a um confronto.

Na troca de tiros, um dos suspeitos morreu, enquanto o outro conseguiu fugir. O policial também foi baleado, sendo socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde da região.

Ainda não há informações sobre a identificação do PM e o seu estado de saúde.

Procurada, a Polícia Militar informou que não houve acionamento para a ação. No entanto, a corporação esclareceu que a região conta com policiamento permanente, realizado por equipes em motocicletas e viaturas, além de reforço diário por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS).

"Como resultado da estratégia adotada no policiamento, policiais da unidade já realizaram a prisão de 49 indivíduos e a apreensão de quatro adolescentes, no período de janeiro de 2026 até o presente momento", destacou em nota.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).