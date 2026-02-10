Confronto terminou com suspeito morto na TaquaraReprodução / Redes Sociais
Confronto termina com suspeito morto e policial militar ferido na Taquara
PM, que estava de folga, reagiu a tentativa de assalto a uma residência
Tarifa das barcas no Rio passa por reajuste e sobe para R$ 5
Aumento de R$ 0,30 entrou em vigor no último domingo (8)
Avó se agarra à geladeira para proteger netas durante enchente no Rio: 'Apavorada'
Situação dramática aconteceu na tarde do último domingo (8), em Anchieta, na Zona Norte
Única a apresentar proposta, Nova Via Mobilidade vai operar os trens da SuperVia
Consórcio participa sozinho de leilão judicial e oferece deságio mínimo para assumir a operação ferroviária por até dez anos
Alunos autistas da rede municipal com seletividade alimentar poderão levar merenda de casa
Medida da prefeitura regulamenta lei e estabelece planos alimentares individuais para estudantes
Soranz chama médicos de 'idiotas' em ato por reajuste salarial: 'Foi inoportuno'
Para o secretário de Saúde, os funcionários não tiveram empatia diante do cenário enfrentado pela cidade após as fortes chuvas
