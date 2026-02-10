Ele é acusado de tráfico de drogas e de homicídios, inclusive de agentes de segurança pública em Tocantins - Divulgação / PCERJ

Publicado 10/02/2026 08:04

Rio - Uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Tocantins, Região Norte do Brasil, foi presa em uma operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (10), no Morro do Vidigal, Zona Sul do Rio.

Imagens gravadas por moradores da região mostram um intenso tiroteio. Segundo a polícia, a ação foi encerrada por volta das 6h30, após a captura do alvo.

Ainda de acordo com a corporação, José Matheus Silveira Carneiro, conhecido como Galo Cego, é acusado de tráfico de drogas e de diversos homicídios, inclusive de agentes de segurança pública em seu estado.

A polícia tocantinense informou também que ele era a principal liderança da facção no estado ainda em liberdade.

A operação teve participação da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em apoio à Civil do Tocantins.

O preso foi encaminhado à Cidade da Polícia, no Jacarezinho.

A prisão desta terça-feira não é a primeira de criminosos foragidos que tentam se esconder no Rio. Em janeiro, a polícia prendeu ao menos cinco líderes do CV de outros estados: Goiás, Piauí, Mato Grosso, Bahia e Alagoas. Eles são acusados de crimes como homicídio, tráfico de armas e drogas, estupro e roubos.