Policiais civis apreenderam o fuzil usado por TH no confrontoReprodução

Publicado 10/02/2026 09:13

Rio - Moradores dos bairros de Vargem Grande e Vargem Pequena, na Zona Sudoeste, viveram momentos de tensão durante duas ações policiais distintas, na manhã desta terça-feira (10). Thiago Pereira Barbosa, o TH, apontado como uma das principais lideranças do Terceiro Comado Puro (TCP), morreu em um confronto com policiais civis. Já na comunidade Cesar Maia, a Polícia Militar realizou uma operação e prendeu oito homens.

Segundo a Polícia Civil, no momento da abordagem e ao receber voz de prisão, TH atirou contra os agentes, dando início a uma breve troca de tiros, em Vargem Grande. Ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A equipe apreendeu o fuzil que ele usava.

De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE), o homem liderava o tráfico nas comunidades Pombo Sem Asa e Canal, no mesmo bairro onde os policiais o encontraram.

Ele seria responsável pela coordenação das atividades ilícitas, pelo controle territorial armado da região e pelo cumprimento direto de ordens do TCP.

Thiago tinha um extenso passado no crime, com cerca de dez passagens policiais, incluindo registros por homicídio, tráfico de drogas e roubo de veículos. Para a Polícia Civil, isso "evidencia seu elevado grau de periculosidade e a relevância de sua atuação no fortalecimento da organização criminosa na região".



Operação do Bope

Em uma ação distinta também nesta terça-feira, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma operação na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, bairro vizinho à Vargem Grande. Oito homens foram presos.

Entre os detidos está Willians da Silva Santos de Almeida, conhecido como Lilinho. A PM informou que ele é um dos principais integrantes do grupo que organizou invasões nas comunidade Camorim e Asa Branca, na região de Curicica, também na Zona Sudoeste. Ele tem anotações criminais por roubos, tráfico de drogas e homicídio.

Além de Lilinho, a PM prendeu um homem que ameaçava comerciantes na região da Cesar Maia, que é controlada pelo Comando Vermelho. Na ação, o Bope apreendeu dois fuzis, uma pistola e uma granada.



Segundo a corporação, a operação foi desencadeada a partir de um trabalho de inteligência integrado entre a Subsecretaria de Inteligência (SSI) e o Bope, que identificou a atuação de criminosos autodenominados "Equipe Caos". O grupo é apontado como responsável por investidas armadas em comunidades da Zona Oeste, promovendo confrontos e tentando expandir a atuação do tráfico de drogas na região.



De acordo com a apuração, a quadrilha participou de ataques à comunidade do Rola, em Santa Cruz, e articulava novas incursões nas comunidades do Camorim e Asa Branca.