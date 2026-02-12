Ambulantes poderão, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, deixar os filhos abrigados em escola durante o Carnaval - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 12/02/2026 09:35

Rio – Ambulantes que irão trabalhar na região da Praça Onze e arredores da Rua Marquês de Sapucaí, durante o carnaval, poderão, a partir das 17h desta quinta-feira (13), deixar os filhos em um abrigo especial e seguro, promovido pela 1ª Vara da Infância e da Juventude, localizada bem perto do primeiro recuo de bateria do Sambódromo. As crianças devem ter de 3 a 12 anos, e podem estão em grupo de irmãos.



A iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio, que faz parte do projeto “Carnaval Criança Carioca”, oferece como centro de abrigamento o Espaço de Desenvolvimento Infantil Rachel de Queiroz, no Centro. Até o dia 17, profissionais do Judiciário irão ao local de trabalho dos pais e vão conversar sobre a importância de proteger os menores que os acompanham durante as vendas.



Com a autorização, as crianças serão identificadas e darão entrada na unidade escolar. Lá, receberão alimentação e poderão fazer diversas oficinas, como recreação, pintura e confecção de tranças. Após o término do trabalho diário, os responsáveis devem ir buscar os filhos.



O Espaço de Desenvolvimento Infantil Rachel de Queiroz fica na Avenida Presidente Vargas, s/n, na esquina com a Rua de Santana.