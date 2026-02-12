Equipes do programa Rio Sem LGBTIfobia vão atuar em plantões de 24h Divulgação
Programa 'Rio Sem LGBTIfobia' terá plantão de 24h para atender denúncias de discriminação no Carnaval
Relatos podem ser enviados pelo telefone 0800 023 4567 ou pelo aplicativo de mensagens, no (21) 97706-2831
Condenado por latrocínio é preso em Campo Grande
Wanderson Alves ficou foragido por cerca de três meses
PRF apreende medicamentos proibidos e mercadorias estrangeiras na Via Dutra
Agentes encontraram anabolizantes vetados pela Anvisa e medicamento para emagrecer com comercialização proibida
Perseguição com tiros termina com morador baleado no Complexo da Maré
Policiais deram início à caçada a um motorista que fugiu de abordagem na Linha Amarela
Ex-governadores do Rio terão direito a escolta vitalícia de quatro seguranças
Decreto publicado no Diário Oficial do Estado ainda prevê a disponibilidade de dois motoristas e dois veículos oficiais
PM prende integrante de quadrilha especializada em fraudar FGTS e Auxílio Emergencial
Grupo já teria desviado R$ 45 milhões da Caixa Econômica Federal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.