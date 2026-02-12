Equipes do programa Rio Sem LGBTIfobia vão atuar em plantões de 24h - Divulgação

Publicado 12/02/2026 10:36

O programa "Rio Sem LGBTIfobia", do Governo do Estado, funcionará 24 horas durante o Carnaval, recebendo denúncias sobre casos de discriminação por telefone e Whatsapp. Através do "Disque Cidadania e Direitos Humanos", é possível fazer contato de forma gratuita, sem necessidade de ter créditos no celular.



As demandas podem ser enviadas pelo telefone 0800 023 4567 ou pelo aplicativo de mensagens, no número (21) 97706-2831.

As denúncias serão encaminhadas aos técnicos do programa que atuam nas 24 unidades distribuídas pelo estado. São profissionais que prestam assistência social, jurídica e psicológica que também estarão em esquema de plantão. Em 2025, mais de 4 mil pessoas foram atendidas pelo programa.



“A população LGBTI+ tem um canal direto para demandas de urgência e emergência. Estaremos disponíveis 24h neste Carnaval e ao longo de todo o ano”, destaca o coordenador do programa Rio Sem LGBTIfobia, Ernane Alexandre.