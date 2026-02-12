Sede do Parque Natural Municipal Nelson Mandela foi inaugurada nesta quarta-feiraDivulgação
Parque Natural Nelson Mandela, na Barra, ganha sede
Espaço vai ajudar a reforçar a gestão ambiental, a educação ecológica e a visitação na unidade de conservação
Menina de 8 anos é baleada na cabeça durante tentativa de assalto em Nova Iguaçu
Vítima está internada em estado gravíssimo
Carnaval: 1ª Vara da Infância e da Juventude oferecerá abrigo e oficinas para filhos de ambulantes
Iniciativa voltada para pessoas que trabalham na região do Sambódromo contará, ainda, com alimentação para os 'pequenos'
Após oito anos fechado, Restaurante do Povo é reaberto em Madureira
Unidade vai servir até 3 mil refeições por dia a preços simbólicos
Asilo clandestino é interditado na Zona Oeste
O local abrigava idosos em situação de vulnerabilidade
Confira as mudanças na operação do VLT durante o Carnaval
Linhas 2 e 4 terão alterações por causa dos blocos
