Sede do Parque Natural Municipal Nelson Mandela foi inaugurada nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 12/02/2026 10:30

Rio – A prefeitura inaugurou, nesta quarta-feira (11), a sede do Parque Natural Municipal Barra da Tijuca Nelson Mandela, na Zona Sudoestee. O novo espaço vai dar suporte à gestão ambiental da área, ampliar ações de educação ambiental e qualificar a visitação ao local, que é reconhecido como Unidade de Conservação desde 2011.

O espaço conta com área voltada à educação, salas de apoio para a Comlurb, Guarda Municipal e equipe administrativa, além de sala de reuniões, convivência e banheiros. A estrutura também dá acesso a uma trilha que leva a um deque com vista para a Lagoa de Marapendi, onde foram plantadas espécies nativas como araçarana, cipó-bugi, mangue-branco e araticum-do-brejo.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula, destacou a importância do espaço. "A sede física serve para suporte de visitação, turismo, lazer, contemplação e estudo, que é um dos maiores ativos da secretaria. A gente precisa abrir as portas desse parque para quem não conhece de fato esse ecossistema, que é um dos mais interessantes do Brasil. É muito raro você ver a Mata Atlântica tão próxima desse ambiente de restinga, com essa área de amortecimento. É um território único, que o Rio de Janeiro precisa explorar", afirmou.

Biodiversidade

O parque abriga uma fauna típica de ambientes de restinga e áreas costeiras. Entre as aves já registradas estão marreca-toicinho, mergulhão-caçador, biguá, savacu, garça-moura, garça-branca-grande e gavião-carijó. A área também é habitat de espécies raras e ameaçadas de extinção, como a lagartixa-de-praia, o lagarto-de-cauda-verde, o jacaré-do-papo-amarelo e a borboleta-da-praia.

