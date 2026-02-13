Alegorias da Série Ouro ocupam a Avenida Presidente Vargas durante operação de trânsito para os desfiles na Sapucaí. - Reprodução

Publicado 13/02/2026 14:52 | Atualizado 13/02/2026 17:27

Rio – O trânsito no Centro do Rio opera com restrições desde a manhã desta sexta-feira (13), com a ampliação das interdições previstas no esquema especial montado para os desfiles da Série Ouro na Marquês de Sapucaí. Além do fechamento iniciado de madrugada, a pista central da Avenida Presidente Vargas no sentido Candelária foi interditada às 11h para o posicionamento dos carros alegóricos, assim como trechos das ruas Afonso Cavalcanti e Benedito Hipólito.

Interdições para Série Ouro e Grupo Especial



Para os desfiles da Série Ouro (dias 13 e 14) e do Grupo Especial (de 15 a 17), os bloqueios acontecem em etapas ao longo do dia:



À meia-noite, a pista central da Avenida Presidente Vargas é fechada no sentido Praça da Bandeira, a partir da Avenida Rio Branco.

Às 11h, a pista central no sentido Candelária também é interditada para o posicionamento das alegorias. Trechos das ruas Afonso Cavalcanti e Benedito Hipólito passam a ter bloqueios no mesmo período.



A partir das 15h, são fechadas a Rua Júlio do Carmo, entre o acesso B da estação Praça Onze do metrô e a Sapucaí, e a Avenida Salvador de Sá, no trecho entre as ruas Carmo Neto e Frei Caneca.



Às 17h, os acessos à Presidente Vargas pelas avenidas Francisco Bicalho e Praça da Bandeira são interditados, assim como a pista lateral da Presidente Vargas no sentido Candelária, até a altura da Praça da República. A Rua de Santana e o restante da Rua Afonso Cavalcanti também são fechados.



Às 19h30 entram em vigor os bloqueios da Rua Frei Caneca e do Viaduto 31 de Março.



No sábado (14), as pistas centrais da Presidente Vargas e o Viaduto 31 de Março são reabertos às 8h, mas voltam a ser fechados às 12h, 17h e 19h para o segundo dia de desfiles. O mesmo esquema se repete nos dias do Grupo Especial. A diferença é que, no domingo (15), segunda (16) e terça-feira (17), a Rua Frei Caneca e o Viaduto 31 de Março são liberados às 7h30 e voltam a fechar às 19h.