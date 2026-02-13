Alegorias da Série Ouro ocupam a Avenida Presidente Vargas durante operação de trânsito para os desfiles na Sapucaí.Reprodução
Para os desfiles da Série Ouro (dias 13 e 14) e do Grupo Especial (de 15 a 17), os bloqueios acontecem em etapas ao longo do dia:
À meia-noite, a pista central da Avenida Presidente Vargas é fechada no sentido Praça da Bandeira, a partir da Avenida Rio Branco.
A partir das 15h, são fechadas a Rua Júlio do Carmo, entre o acesso B da estação Praça Onze do metrô e a Sapucaí, e a Avenida Salvador de Sá, no trecho entre as ruas Carmo Neto e Frei Caneca.
Às 17h, os acessos à Presidente Vargas pelas avenidas Francisco Bicalho e Praça da Bandeira são interditados, assim como a pista lateral da Presidente Vargas no sentido Candelária, até a altura da Praça da República. A Rua de Santana e o restante da Rua Afonso Cavalcanti também são fechados.
Às 19h30 entram em vigor os bloqueios da Rua Frei Caneca e do Viaduto 31 de Março.
No sábado (14), as pistas centrais da Presidente Vargas e o Viaduto 31 de Março são reabertos às 8h, mas voltam a ser fechados às 12h, 17h e 19h para o segundo dia de desfiles. O mesmo esquema se repete nos dias do Grupo Especial. A diferença é que, no domingo (15), segunda (16) e terça-feira (17), a Rua Frei Caneca e o Viaduto 31 de Março são liberados às 7h30 e voltam a fechar às 19h.
Desvios para o Centro
Durante as interdições, o tráfego vindo da Avenida Francisco Bicalho em direção ao Centro será desviado para a Avenida Paulo de Frontin e a Rua Itapiru. Quem segue pela Praça da Bandeira deve utilizar a Rua Haddock Lobo.
O acesso do Túnel Rebouças para a Avenida Paulo de Frontin, no sentido Centro, fica fechado, com desvio pela Rua Santa Alexandrina. Como os retornos da Paulo de Frontin estarão bloqueados, os motoristas devem seguir até a Rua do Bispo, virar à esquerda na Praça Condessa Paulo de Frontin e continuar pela Rua Estrela.
Escolas Mirins e Desfile das Campeãs
Para o desfile das Escolas Mirins, na sexta-feira (20), as interdições começam às 11h em ruas do entorno, como a Benedito Hipólito. A partir das 13h, o bloqueio avança para a pista lateral da Presidente Vargas, no sentido Candelária, entre a Cedae e a Rua de Santana. Às 15h, o fechamento se estende da passarela do metrô da Cidade Nova até a altura da Cedae.
Na virada para o sábado (21), a pista central da Presidente Vargas será interditada nos dois sentidos, na altura da Cidade Nova. No sentido Candelária, o bloqueio vai até a Praça da República; no sentido Praça da Bandeira, começa na Avenida Passos.
Já para o Desfile das Campeãs, no sábado (21), o fechamento será total a partir das 15h. Os acessos ao Centro pela Avenida Francisco Bicalho, Viaduto Freyssinet (Paulo de Frontin) e Praça da Bandeira serão interditados. O tráfego da Paulo de Frontin será desviado para a Rua Aristides Lobo, e a área de restrição será ampliada para vias como Salvador de Sá, Hélio Beltrão, Marquês de Pombal e Rua de Santana.
Às 19h, também serão fechadas a Rua Frei Caneca, o Viaduto 31 de Março (sentido Laranjeiras) e acessos pelo Catumbi e pela Praça da República.
Reversíveis suspensas
Todas as faixas reversíveis da cidade estão suspensas até quarta-feira (18). A medida vale tanto para as reversíveis da manhã quanto para as da tarde e da noite.
