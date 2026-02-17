Rio registra calor de 37°C - Érica Martin / Arquivo Agência O Dia

Publicado 17/02/2026 12:18

Rio - A cidade do Rio de Janeiro, nesta terça-feira de Carnaval (17), promete ter o dia mais quente da semana, com os termômetros podendo atingir a marca dos 37°C na Zona Oeste. Segundo o Alerta Rio, apesar do sol forte, há previsão de pancadas de chuva isolada durante o período da tarde, com ventos soprando de fracos a moderados.

Na quarta-feira de cinzas (18), o cenário começa a mudar. Embora a máxima ainda chegue aos 35°C, pancadas de chuvas são esperadas na parte da tarde.

Já na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20), a cidade deve registrar um declínio nas temperaturas devido ao aumento da nebulosidade, com máximas caindo para 32°C e 29°C, respectivamente. Para esses dias, a previsão indica pancadas de chuva entre a tarde e a noite.

No sábado (21), os termômetros voltam a subir levemente para 32°C, mas o tempo segue instável com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia.