Rio – A Polícia Militar divulgou um balanço parcial sobre o esquema especial de segurança para o carnaval 2026 no estado do Rio de Janeiro. Nos quatro primeiros dias de folia, de sexta-feira (13) a segunda (16), 358 pessoas foram presas, enquanto 53 adolescentes acabaram apreendidos, de acordo com a corporação.
Material apreendido por PMs durante ações no esquema especial de carnaval Divulgação/PMERJ
 
Além disso, as equipes apreenderam 41 armas de fogo, sendo sete fuzis; confiscaram cerca de 80 objetos perfurocortantes, durante revistas nos acessos a blocos e megablocos no Centro; e recuperaram 66 telefones celulares roubados ou furtados.
A PM informou que tem atuado no carnaval com um efetivo de aproximadamente 2 mil agentes nas ruas, por dia, realizando policiamento ostensivo, preventivo e de proximidade: “Estamos diante de uma das maiores festas populares do mundo, que exige da Polícia Militar um planejamento minucioso e um esforço operacional extremamente árduo”, destacou o secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel PM, Marcelo de Menezes Nogueira.
Prisões na Avenida Brasil
Do total de prisões até o momento, 126 aconteceram em duas ações na Avenida Brasil, nesta segunda. Na altura do Piscinão de Ramos, policiais do Batalhão de Choque interceptaram um ônibus com 61 suspeitos. Eles estavam fantasiados de bate-bola.
Segundo a PM, a abordagem ocorreu porque os ocupantes do coletivo estavam exaltados, promovendo algazarra. Com o grupo, que seguia de Nilópolis, na Baixada Fluminense, com destino ao Complexo da Penha, os agentes apreenderam duas pistolas, dois revólveres, munições e drogas. Os detidos foram levados para a 21ª DP (Bonsucesso).
Já na segunda ação, em Realengo, policiais militares abordaram outro ônibus com 65 pessoas, também integrantes de grupo de bate-bolas. A Pm divulgou que apreendeu com ele um revólver calibre 38, cinco munições, frascos de lança-perfume, loló e dois artefatos explosivos. Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à 33ª DP (Realengo).
