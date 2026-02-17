Mais de 120 pessoas foram presas em duas ações na Avenida Brasil, nesta segunda (16) - Reprodução/PMERJ

Publicado 17/02/2026 10:01

Rio – A Polícia Militar divulgou um balanço parcial sobre o esquema especial de segurança para o carnaval 2026 no estado do Rio de Janeiro. Nos quatro primeiros dias de folia, de sexta-feira (13) a segunda (16), 358 pessoas foram presas, enquanto 53 adolescentes acabaram apreendidos, de acordo com a corporação.

Material apreendido por PMs durante ações no esquema especial de carnaval Divulgação/PMERJ

Além disso, as equipes apreenderam 41 armas de fogo, sendo sete fuzis; confiscaram cerca de 80 objetos perfurocortantes, durante revistas nos acessos a blocos e megablocos no Centro; e recuperaram 66 telefones celulares roubados ou furtados.

A PM informou que tem atuado no carnaval com um efetivo de aproximadamente 2 mil agentes nas ruas, por dia, realizando policiamento ostensivo, preventivo e de proximidade: “Estamos diante de uma das maiores festas populares do mundo, que exige da Polícia Militar um planejamento minucioso e um esforço operacional extremamente árduo”, destacou o secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel PM, Marcelo de Menezes Nogueira.

Prisões na Avenida Brasil

Do total de prisões até o momento, 126 aconteceram em duas ações na Avenida Brasil , nesta segunda. Na altura do Piscinão de Ramos, policiais do Batalhão de Choque interceptaram um ônibus com 61 suspeitos. Eles estavam fantasiados de bate-bola.

Segundo a PM, a abordagem ocorreu porque os ocupantes do coletivo estavam exaltados, promovendo algazarra. Com o grupo, que seguia de Nilópolis, na Baixada Fluminense, com destino ao Complexo da Penha, os agentes apreenderam duas pistolas, dois revólveres, munições e drogas. Os detidos foram levados para a 21ª DP (Bonsucesso).

Já na segunda ação, em Realengo, policiais militares abordaram outro ônibus com 65 pessoas, também integrantes de grupo de bate-bolas. A Pm divulgou que apreendeu com ele um revólver calibre 38, cinco munições, frascos de lança-perfume, loló e dois artefatos explosivos. Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à 33ª DP (Realengo).