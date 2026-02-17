Bate-bolas detidos por agentes do Batalhão de Polícia de ChoqueDivulgação / PMERJ
Na primeira ocorrência, um ônibus com 61 ocupantes foi abordado após policiais identificarem tumulto e barulho enquanto ele trafegava pela via. Na revista, os agentes apreenderam duas pistolas, dois revólveres, munições e material entorpecente.
Já na segunda ação, realizada na altura de Realengo, policiais militares abordaram outro ônibus com 65 pessoas, também integrantes de grupo de bate-bolas. De acordo com a PM, foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições, frascos de lança-perfume, loló e dois artefatos explosivos. Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à 33ª DP (Realengo).
A Polícia Civil foi procurada para informar se os integrantes ficaram presos ou foram liberados, mas ainda não respondeu à reportagem.
