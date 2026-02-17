Bate-bolas detidos por agentes do Batalhão de Polícia de Choque - Divulgação / PMERJ

Publicado 17/02/2026 08:40

Rio - Policiais do Batalhão de Choque (BPChq) interceptaram dois ônibus com integrantes de grupos de bate-bolas durante ações realizadas na Avenida Brasil, na noite desta segunda-feira (16). Segundo a PM, as abordagens ocorreram nas regiões do Piscinão de Ramos, Zona Norte, e de Realengo, na Zona Oeste. Foram encontradas armas e drogas. E mais de 120 pessoas foram levadas para delegacia.



Na primeira ocorrência, um ônibus com 61 ocupantes foi abordado após policiais identificarem tumulto e barulho enquanto ele trafegava pela via. Na revista, os agentes apreenderam duas pistolas, dois revólveres, munições e material entorpecente.

O grupo, formado por pessoas com fantasias tradicionais de bate-bola, havia saído de Nilópolis e tinha como destino o Complexo da Penha. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso segue em investigação.



Já na segunda ação, realizada na altura de Realengo, policiais militares abordaram outro ônibus com 65 pessoas, também integrantes de grupo de bate-bolas. De acordo com a PM, foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições, frascos de lança-perfume, loló e dois artefatos explosivos. Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à 33ª DP (Realengo).



A Polícia Civil foi procurada para informar se os integrantes ficaram presos ou foram liberados, mas ainda não respondeu à reportagem.