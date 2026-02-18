O Corpo de Bombeiros foi acionado para o acidente - Reprodução / COR

Publicado 18/02/2026 10:07 | Atualizado 18/02/2026 10:51

Rio - Um grave acidente entre um carro e um ônibus deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na manhã desta terça-feira (18) na Vila da Penha, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Irajá foram acionadas às 6h55 para atender a uma colisão entre os dois veículos na Estrada Padre Roser, esquina com a Avenida Meriti.



No local, os militares constataram a morte de uma vítima masculina, de 25 anos, e uma segunda vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.



Parte da via ficou interditada para o atendimento da ocorrência, causando reflexos no trânsito da região. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.