Rio - Um grave acidente entre um carro e um ônibus deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na manhã desta terça-feira (18) na Vila da Penha, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Irajá foram acionadas às 6h55 para atender a uma colisão entre os dois veículos na Estrada Padre Roser, esquina com a Avenida Meriti.
No local, os militares constataram a morte de uma vítima masculina, de 25 anos, e uma segunda vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.
Parte da via ficou interditada para o atendimento da ocorrência, causando reflexos no trânsito da região. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.