Policiais da 91ª DP (Valença) realizaram a prisãoReprodução / Google Street View

Publicado 18/02/2026 10:30

Rio – Policiais civis da 91ª DP (Valença) prenderam um homem por tentativa de estupro contra uma vizinha no município de Conservatória, em Valença, no Sul Fluminense, nesta terça-feira (17).



Segundo as investigações, a mulher foi ameaçada e esfaqueada pelo criminoso um dia antes, durante a tentativa de obrigá-la a ter relações sexuais. Após as denúncias do ataque, ele foi encontrado e detido.



A identidade do preso, no entanto, ainda não foi divulgada.