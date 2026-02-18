Policiais da 91ª DP (Valença) realizaram a prisãoReprodução / Google Street View

Rio – Policiais civis da 91ª DP (Valença) prenderam um homem por tentativa de estupro contra uma vizinha no município de Conservatória, em Valença, no Sul Fluminense, nesta terça-feira (17).
Segundo as investigações, a mulher foi ameaçada e esfaqueada pelo criminoso um dia antes, durante a tentativa de obrigá-la a ter relações sexuais. Após as denúncias do ataque, ele foi encontrado e detido.
A identidade do preso, no entanto, ainda não foi divulgada.