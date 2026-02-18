Guilherme Lima da Silva estava andando de moto quando sofreu o acidente - Reprodução / TV Globo

Guilherme Lima da Silva estava andando de moto quando sofreu o acidenteReprodução / TV Globo

Publicado 18/02/2026 09:20

Rio - Um jovem de 21 anos morreu após ser atropelado por um trem em Japeri, na Baixada Fluminense. O acidente aconteceu no último domingo (15), quando ele atravessava a passagem de nível de moto. Moradores relatam que o aviso sonoro não está funcionando desde o ano passado.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel de Queimados foram acionados por volta das 23h para a Rua dos Alpes, no bairro Alecrim. No local, encontraram Guilherme Lima da Silva, de 21 anos, já sem vida.



De acordo com a PM, policiais do 24º BPM (Queimados) também estiveram na passagem de nível para verificar o acidente. A equipe realizou o isolamento da área e encaminhou a ocorrência para a 63ª DP (Japeri).



A Polícia Civil informou que testemunhas e o motorista do trem já foram ouvidos. As investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.

A MRS Logística, concessionária responsável pela linha férrea, informou em nota que o maquinista acionou o freio de emergência, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

A empresa também lamentou o ocorrido e afirmou que vai apurar as queixas de moradores sobre o aviso sonoro, além de verificar se o equipamento foi danificado em função de vandalismo na região.



Moradores da região realizaram um protesto na última segunda-feira (16) pedindo reforço na sinalização e mais segurança no trecho onde aconteceu o acidente.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Adriano Araújo