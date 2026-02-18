O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação

Publicado 18/02/2026 07:42

Rio - O sargento da Polícia Militar Rafael Avila, de 44 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira (17), na rua Inharé, em Cascadura, na Zona Norte. Ele fazia parte da corporação há 20 anos e era lotado na Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SSGP).

De acordo com a PM, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados ao endereço para a ocorrência de homicídio. Eles encontraram o colega de profissão baleado e o encaminharam ao Hospital Norte D’Or, no mesmo bairro, mas Rafael não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada na unidade de saúde.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Ainda não há informações sobre a motivação do crime nem suspeitos.



