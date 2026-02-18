André Ferreira Lima tinha 44 anos - Acervo pessoal

Publicado 18/02/2026 10:41

Rio – O corpo de André Ferreira Lima, de 44 anos, que foi queimado vivo na madrugada do último sábado (14) , em Realengo, na Zona Oeste, está sendo velado na manhã desta quarta-feira (18), no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na mesma região. O sepultamento está programado para as 13h30.

Familiares e amigos compareceram à cerimônia, lamentando o falecimento de André, que deixa três filhas: “Ele sempre foi um cara muito família, tinha vários amigos. E como pai, muito amoroso. Ligava todos os dias para as filhas e sempre que possível, participava de tudo”, disse à reportagem de O DIA uma pessoa próxima, que preferiu não se identificar. “Triste demais isso tudo que estamos passando, jamais imaginei isso”, completou.

Após sofrer o ataque que provocou as queimaduras na Rua da Gazela, André foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, também em Realengo. Em seguida, deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde veio a falecer.

Policiais militares do 14º BPM (Bangu) também estiveram no local. Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita do crime é a companheira do homem, que ainda não foi encontrada. As investigações estão com a 33ª DP (Realengo).

A suspeita teria sido identificada como Ana Paula da Silva Santos, que manteve um relacionamento com a vítima por aproximadamente dois anos.

Fontes ouvidas pela reportagem dão conta de que o casal passava por discussões frequentes e que ela tinha “ciúme doentio” da ex-mulher de André e das filhas dele. O homem, inclusive, não permitia contato entre Ana e as meninas.

Em duas destas discussões, a mulher teria atingido o braço de André com uma garrafa quebrada e tentado feri-lo com uma faca. A suspeita, a propósito, é de que ela “premeditou” o ataque com fogo.

A reportagem tenta contato com a defesa de Ana Paula. O espaço segue disponível. A investigação do crime está em andamento na 33ª DP (Realengo).