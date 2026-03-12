A DHC foi acionada e investiga o caso - Rede Social

A DHC foi acionada e investiga o casoRede Social

Publicado 12/03/2026 06:56

Rio - Três homens morreram e um ficou ferido em diferentes ataques a tiros na Taquara, na Zona Oeste, na noite desta quinta-feira (11). A Polícia Civil investiga se os crimes têm ligação.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) encontraram um homem baleado próximo a um posto de combustíveis, durante patrulhamento pela Estrada dos Bandeirantes. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Durante buscas nas imediações, os policiais encontraram um veículo com diversas marcas de tiros a cerca de 400 metros do local. No interior do automóvel estava a segunda vítima, já sem vida.

Na Estrada Meringuava, outras duas pessoas foram mortas a tiros. A área precisou ser isolada por policiais militares.

Segundo a Polícia Civil, os casos estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). As vítimas ainda não foram identificadas. Diligências estão em andamento para apurar os fatos e identificar a autoria dos crimes.