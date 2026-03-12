Colisão ocorreu na Linha Vermelha, na altura do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão)Reprodução

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Rio – Um acidente envolvendo três motocicletas e um carro na Linha Vermelha, na altura do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), deixou duas pessoas feridas nesta quinta-feira (12). A faixa no sentido Centro estava interditada, mas já foi liberada, segundo o Centro de Operações Rio (COR). 
Porém, o trânsito ainda apresenta retenção na altura da Rodovia Washington Luiz, e entre a Maré e São Cristóvão.
Bombeiros foram acionados às 6h51 e encontraram as duas vítimas. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde delas. Equipes da CET-Rio e da Polícia Militar também estão no local.
*Em atualização