Colisão ocorreu na Linha Vermelha, na altura do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão)Reprodução
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