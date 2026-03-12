Cartaz pede localização e prisão de Carlos Alexandre de Assis Silva - Divulgação / Disque Denúncia

Cartaz pede localização e prisão de Carlos Alexandre de Assis Silva Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 12/03/2026 07:42

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Segundo o delegado responsável pelo caso, Gabriel Poiava, titular da 78ª DP (Fonseca), Carlos foi visto em imagens de câmera de segurança, em cima de uma motocicleta com o comparsa, na Rua Riodades, em Niterói, onde a vítima sofreu a abordagem. O segundo suspeito, no entanto, ainda não foi encontrado.



Contra Carlos, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária pelos crimes de roubo e lesão corporal. Ainda de acordo com as investigações, ele tem passagens anteriores por associação criminosa, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e formação de milícia.