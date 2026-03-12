Cartaz pede localização e prisão de Carlos Alexandre de Assis Silva Divulgação / Disque Denúncia

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Rio – O Disque Denúncia divulgou nesta quarta-feira (11) um cartaz pedindo informações que ajudem a localizar e prender Carlos Alexandre de Assis Silva, de 28 anos, um dos suspeitos de participar do assalto que terminou com a advogada criminalista Thaís da Silva Borges, de 31 anos, sendo baleada no pescoço, no bairro Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana. 
Thaís permanece internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, no mesmo bairro. Na última semana, familiares e amigos chegaram a realizar uma campanha de doação de sangue para a jovem.
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Thaís foi baleada durante tentativa de assalto em Niterói - Reprodução / Redes Sociais
Cartaz pede localização e prisão de Carlos Alexandre de Assis Silva - Divulgação / Disque Denúncia
Segundo o delegado responsável pelo caso, Gabriel Poiava, titular da 78ª DP (Fonseca), Carlos foi visto em imagens de câmera de segurança, em cima de uma motocicleta com o comparsa, na Rua Riodades, em Niterói, onde a vítima sofreu a abordagem. O segundo suspeito, no entanto, ainda não foi encontrado.
Contra Carlos, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária pelos crimes de roubo e lesão corporal. Ainda de acordo com as investigações, ele tem passagens anteriores por associação criminosa, desobediência, porte ilegal de arma de fogo e formação de milícia.