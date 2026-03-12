Aílton Lima Alves morreu no bairro Pilar, em Duque de Caxias - Reprodução / TV Globo

Aílton Lima Alves morreu no bairro Pilar, em Duque de CaxiasReprodução / TV Globo

Publicado 12/03/2026 10:32

Rio - A Polícia Civil investiga a execução de um homem, de 58 anos, ocorrida no bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aílton Lima Alves teria sido morto após uma discussão em uma partida de sinuca.

O crime aconteceu no último sábado (7) na Rua Moreira Machado. Segundo a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) encontraram a vítima já sem vida.

Informações preliminares apontam que Ailton se desentendeu com um homem durante um jogo de sinuca, que valeria dinheiro. Na confusão, o adversário teria atirado duas vezes contra ele e fugido.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.