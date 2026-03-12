Novas viaturas da Polícia Civil foram entregues nesta quinta-feira - Érica Martin

Novas viaturas da Polícia Civil foram entregues nesta quinta-feiraÉrica Martin

Publicado 12/03/2026 10:24

Rio - A Polícia Civil recebeu, na manhã desta quinta-feira (12), 65 novas viaturas. Durante a cerimônia com participação do governador Cláudio Castro, também houve o lançamento da Delegacia de Atendimento à Mulher Digital, a criação da Central de Flagrantes Digital e a entrega da modernização da estrutura de treinamento dos agentes na Cidade da Polícia.

De acordo com o Governo do Rio, as ações tem o objetivo de ampliar a capacidade operacional, investigativa e de atendimento à população, além de fortalecer a rede de proteção às mulheres. O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, destacou que a criação da Central de Flagrantes de Digital resolve dois problemas antigos das forças de segurança no estado.

"Tínhamos um sério problema com as centrais de flagrante. Por exemplo, uma central na Baixada Fluminense, que funciona em Nova Iguaçu, e um crime que ocorreu em Paracambi. A Polícia Militar tem que se deslocar de Paracambi para apresentar a ocorrência, roda quase 50 Km, perde muito tempo no deslocamento, isso afeta o policiamento ostensivo. Na parte da Polícia Civil, precisamos empregar vários delegados em regime de plantão para cuidar só de flagrantes, e aí falta gente para investigação que é nossa atividade fim. Com a Central de Flagrantes Digital, resolvemos esses dois problemas", explicou Curi.

A nova sala de monitoramento da Cidade da Polícia conta com equipamentos doados pela Fecomércio-RJ. A federação também montou uma academia de ginástica para uso dos policiais. O espaço permite o acompanhamento, em tempo real, de operações policiais, além de reunir imagens captadas por câmeras instaladas na cidade do Rio.

"A Fecomércio-RJ tem plena consciência de que segurança pública é um tema fundamental para toda a sociedade. Ao contribuir com a implantação dessa sala de monitoramento, equipada com tecnologia de ponta, buscamos apoiar o trabalho das forças policiais e fortalecer a capacidade de resposta do Estado no combate ao crime. É uma iniciativa que reflete nosso compromisso com o Rio de Janeiro, ajudando a criar um ambiente mais seguro para quem vive, trabalha e empreende no estado", ressaltou o presidente da Fecomércio-RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.