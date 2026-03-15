Pais da bebê agradeceram ajuda de PMs, em Barra Mansa @pmerj
Segundo a Polícia Militar, a criança estava com as vias aéreas obstruídas quando chegou ao local. Os cabos Pedro Henrique e Oliveira realizaram imediatamente a manobra de desobstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE), técnica usada em casos de engasgamento.
Após o primeiro atendimento, os policiais colocaram a família na viatura e seguiram até a Santa Casa de Barra Mansa para avaliação médica.
Bebê de seis dias é salva por policiais militares do #28BPM em Barra Mansa |— @pmerj (@PMERJ) March 14, 2026
A recém nascida que estava engasgada com leite materno, na tarde deste sábado (14), no Bairro Vila Nova, foi prontamente submetida a Manobra de Desobstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE). pic.twitter.com/0U3hHm90Ds
A recém-nascida passa bem.
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