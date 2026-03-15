Pais da bebê agradeceram ajuda de PMs, em Barra Mansa - @pmerj

Pais da bebê agradeceram ajuda de PMs, em Barra Mansa @pmerj

Publicado 15/03/2026 10:19

Rio – Uma recém-nascida de apenas seis dias foi salva por policiais militares após se engasgar com leite materno na tarde deste sábado (14), no bairro Vila Nova, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. O socorro veio através de agentes do 28º BPM depois que os pais da menina correram até o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da região em busca de ajuda.



Segundo a Polícia Militar, a criança estava com as vias aéreas obstruídas quando chegou ao local. Os cabos Pedro Henrique e Oliveira realizaram imediatamente a manobra de desobstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE), técnica usada em casos de engasgamento.



Após o primeiro atendimento, os policiais colocaram a família na viatura e seguiram até a Santa Casa de Barra Mansa para avaliação médica.

Bebê de seis dias é salva por policiais militares do #28BPM em Barra Mansa |



A recém nascida que estava engasgada com leite materno, na tarde deste sábado (14), no Bairro Vila Nova, foi prontamente submetida a Manobra de Desobstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE). pic.twitter.com/0U3hHm90Ds — @pmerj (@PMERJ) March 14, 2026



A recém-nascida passa bem.

A recém-nascida passa bem.

Nas redes sociais da corporação, a mãe destacou o trabalho dos agentes. "Eu quero agradecer de coração à Polícia Militar por essa ajuda. Muito obrigada", declarou.