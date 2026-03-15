Um carro foi recuperado e o caso registrado na 22ªDP - Reprodução

Um carro foi recuperado e o caso registrado na 22ªDPReprodução

Publicado 15/03/2026 10:17

Rio - PMs prenderam quatro criminosos e recuperaram um veículo na Avenida Brasil, altura de Ramos, na Zona Norte, neste domingo (15). A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que montaram um cerco após identificarem o carro roubado em circulação.

Ainda segundo informações da Polícia Militar, durante a abordagem, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm com munições e uma réplica de pistola. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

A 22ª DP (Penha) registrou o caso.