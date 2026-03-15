Cápsula com droga expelida pelo preso - Divulgação / PF

Cápsula com droga expelida pelo presoDivulgação / PF

Publicado 15/03/2026 10:19

Rio - Um homem, de 30 anos, foi preso, na noite deste sábado (14), pela Polícia Federal, após tentar embarcar para a Europa transportando cápsulas de cocaína no estômago. O flagrante ocorreu durante uma fiscalização de rotina da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão).

Segundo a PF, o passageiro é natural de Foz do Iguaçu (PR) e tinha como destino final a cidade de Paris, na França. Ao ser abordado pelos agentes, foi constatado que ele havia ingerido o entorpecente, o que configura um alto risco de morte.

O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde permanece internado sob custódia e acompanhamento médico. Até o início da manhã deste domingo, ele já havia expelido 23 cápsulas da droga.

O preso permanecerá hospitalizado até que todo o material seja eliminado de seu organismo. Assim que receber alta, ele será levado ao sistema prisional e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.