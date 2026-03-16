Fuzis apreendidos pelo 12º BPM (Niterói)Divulgação / PMERJ
Operação tem dois mortos e cinco presos no Fonseca, em Niterói
Quatro fuzis foram recolhidos
Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Niterói
Homem é atuaria na comunidade do Pé Pequeno, na Região Metropolitana
Suspeito morre baleado em tentativa de assalto em Vila Isabel
Homem que o acompanhava durante o crime conseguiu fugir
Após rebocar ônibus, Detro faz acordo e anuncia linhas experimentais
Trajeto entre Mesquita x Terminal Margaridas será feito das 9h às 15h30 e custará R$ 6,70
PGR denuncia Bacellar e TH Joias por obstrução de investigação
De acordo com acusação, eles teriam vazado informações sigilosas
PMs envolvidos no caso da médica morta em Cascadura são afastados
Equipamentos usados pelos agentes deverão ser investigados pela Polícia Civil
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