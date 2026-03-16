Fuzis apreendidos pelo 12º BPM (Niterói) - Divulgação / PMERJ

Fuzis apreendidos pelo 12º BPM (Niterói)Divulgação / PMERJ

Publicado 16/03/2026 07:39

Rio – Dois suspeitos morreram e cinco foram presos na madrugada desta segunda-feira (16), durante uma operação realizada pelo 12º BPM (Niterói), no Complexo do Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana. A região é marcada pela disputa entre criminosos do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro.



De acordo com a PM, eles se dirigiram ao local após receberem do Disque Denúncia informações de que um grupo armado, ligado ao tráfico de drogas, estaria ostentando o armamento, disparando a esmo, e colocando em risco a vida dos moradores.



Ainda segundo a corporação, os policiais foram recebidos a tiros na entrada da comunidade e reagiram, dando início a um confronto. No final do conflito, os dois homens se feriram. Eles chegaram a ser socorridos pelos agentes, mas não resistiram.



Já o grupo, que não teve a identidade divulgada, acabou detido e encaminhado à 78ª DP (Fonseca).



A ação, que ainda está em andamento, apreendeu quatro fuzis calibre 5,56, uma pistola calibre .45 com duas munições, cinco carregadores de fuzil e 120 munições calibre 5,56.



