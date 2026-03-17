Desabamento parcial da Casa dos Poveiros, um clube tradicional na região da Tijuca. - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Desabamento parcial da Casa dos Poveiros, um clube tradicional na região da Tijuca. Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/03/2026 08:31 | Atualizado 17/03/2026 13:21

Rio - A Defesa Civil interditou a Casa dos Poveiros, no Rio Comprido, após o desabamento de parte do telhado ocorrido nesta segunda-feira (16). Segundo o órgão, há riscos de novos desprendimentos da cobertura e de partes da alvenaria.

Durante vistoria, agentes constataram que o colapso parcial da cobertura provocou a ruptura de elementos estruturais do telhado e ocasionou, também, o desabamento de parte da estrutura superior do imóvel.



O órgão orientou os proprietários a realizar reparos necessários para a recuperação estrutural do estabelecimento. Como medida de segurança, o local permanecerá interditado até que as condições de estabilidade sejam restabelecidas.

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Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SMDU), o clube foi notificado no último dia 4, por não estar em dia com a autovistoria obrigatória. A pasta destacou, ainda, que a responsabilidade pela manutenção e conservação do imóvel é do proprietário.

Imagem ao qual O DIA teve acesso mostra que o casarão estava com uma fissura em uma das colunas que sustentava o telhado, poucos dias antes do desabamento. A rachadura estava na parte que caiu nesta segunda-feira.

Em nota publicada nas redes sociais, o clube informou que já vinha tratando a questão estrutural do local, e que o estabelecimento ficará interditado por tempo indeterminado.

"Ressaltamos que a diretoria já vinha acompanhando e tratando a questão estrutural relacionada ao telhado do casarão, tendo adotado, dentro de suas possibilidades, as providências necessárias para preservar a segurança de frequentadores, colaboradores e demais usuários do clube. Parte das intervenções necessárias dependia de trâmites junto ao seguro e aos órgãos competentes da Prefeitura, cujas autorizações eram aguardadas para a realização das obras. Diante do ocorrido e visando garantir a segurança de todos, o clube encontra-se interditado por tempo indeterminado, até que sejam realizadas as avaliações técnicas e os reparos estruturais necessários."

A prefeitura, porém, nformou que não há registro de pedido de licenciamento referente ao clube.

História

Fundada em 1930, a Casa dos Poveiros é uma tradicional associação regionalista, criada para reunir os portugueses. A instituição preserva a cultura e promove a união luso-brasileira há mais de 96 anos, sendo, ainda, um importante espaço de convivência para a Tijuca e para o Rio Comprido. O espaço conta, também, com piscina e quadra de esportes.