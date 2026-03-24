Ambos foram encaminhados à 76ª DP (Niterói)Divulgação
Dupla é presa por furto de hidrômetro em Niterói
Segundo a PM, eles ainda tentaram fugir da abordagem
Rio – Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (24), dois homens pelo furto de um hidrômetro, na Avenida Marquês do Paraná, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana.
Segundo a corporação, os agentes patrulhavam a região quando viram a dupla agindo de forma suspeita na calçada. Um deles estava retirando a estrutura, enquanto o outro dava cobertura. Diante da cena, os policiais se aproximaram para fazer a abordagem. Eles tentaram fugir, mas acabaram detidos.
A 76ª DP (Niterói) registrou o caso.
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