Incêndio destruiu galpão da Ceasa, em Irajá, nesta terça-feira (24) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Incêndio destruiu galpão da Ceasa, em Irajá, nesta terça-feira (24)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/03/2026 07:57

Rio - Um incêndio atingiu um pavilhão da Central de Abastecimento do Estado do Rio (Ceasa), na manhã desta terça-feira (24), em Irajá, na Zona Norte. Mais de 40 bombeiros atuaram no combate às chamas.

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O fogo atingiu parte do Pavilhão 22, afetando pelo menos três lojas. Sete unidades operacionais do Corpo de Bombeiros trabalharam no local, com emprego de 16 viaturas. Equipes especializadas também prestaram apoio à ação. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a densidade da fumaça formada pelo fogo.

Incêndio destrói galpão na Ceasa, em Irajá



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Não houve registro de vítimas. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, mas, de acordo com as informações preliminares, ocorreu um curto-circuito em um dos boxes do pavilhão atingido. Não houve registro de vítimas. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, mas, de acordo com as informações preliminares, ocorreu um curto-circuito em um dos boxes do pavilhão atingido.

Júlio Gomes, dono de um depósito de bebidas atingido, que trabalha há 10 anos no local, afirmou que faltou água para um combate inicial. "Eu estava no momento do incêndio. A gente tentou debelar, fomos com extintores, mas faltou água. Não tinha. Se tivesse, teríamos apagado o incêndio. Começou com uma labareda no início da loja. É muito difícil. São várias famílias sem trabalho, infelizmente", contou o comerciante, que ainda destacou que a administração da Ceasa já se comprometeu a ajudar.

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) ressaltou que as chamas não causaram impacto no abastecimento e no funcionamento da central.

"A gente teve uma situação menor do que tivemos em dezembro. Foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. Estamos aqui para apoiar os comerciantes impactados. Todo time da Comlurb vai vir aqui para dar apoio. Graças a Deus, sem nenhuma vítima, sem qualquer impacto estrutural e qualquer impacto ao Ceasa em si. O abastecimento segue normalizado, a situação já está normalizando. Sentimos que foram danos a produtos e materiais. Estaremos aqui para dar apoio", disse.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado por volta das 7h55. As equipes continuam no local em trabalho de rescaldo. A atuação rápida dos militares, com o uso do sistema de sprinklers, evitou danos maiores aos estabelecimentos atingidos.

"Nossas equipes agiram rapidamente e de maneira eficaz para controlar as chamas. Assim que fomos acionados, mobilizamos o máximo de militares possível para evitar que o incêndio tomasse grandes proporções. Utilizamos todo o aparato à nossa disposição", garantiu o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles.

O espaço atingido foi interditado pela Defesa Civil Municipal.

Em nota divulgada nas redes sociais, a administração da Ceasa destacou que o controle das chamas ocorreu com apoio da brigada interna. A central garantiu que a unidade permanece em pleno funcionamento, com o acesso normal ao público.

"A atuação das equipe de segurança e dos órgãos envolvidos segue em andamento, sem comprometer as operações do entreposto", diz o texto.

Ainda segundo a nota, há algum tempo, estão ocorrendo melhorias contínuas no sistema de prevenção e de combate a incêndios, além de orientações e fiscalizações periódicas junto aos permissionários.

"A administração também está adotando, desde já, medidas para mitigar os impactos aos afetados, incluindo a realocação de lojistas e trabalhadores, visando à continuidade das atividades à mínima interrupção dos serviços prestados à população", completa.

O caso é investigado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho). De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências para esclarecer as causas do incêndio.

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