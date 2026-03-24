Policiais da Delegacia de Defraudações (DDEF) prenderam um envolvido em Campo Grande - Divulgação

Policiais da Delegacia de Defraudações (DDEF) prenderam um envolvido em Campo GrandeDivulgação

Publicado 24/03/2026 10:19

Rio - Equipes da Delegacia de Defraudações (DDEF) participam, nesta terça-feira (24), de uma operação conjunta com a polícias civis do Distrito Federal e de Goiás contra uma quadrilha especializada no golpe do "falso Pix". As corporações buscam por envolvidos e cumprem mandados de busca e apreensão nas cidades de Aparecida de Goiânia, Goiânia e Rio de Janeiro. Na capital fluminense, os agentes prenderam um homem em Campo Grande, na Zona Oeste.

A operação tem o objetivo de interromper a atuação da organização criminosa, coletar provas e identificar outros possíveis envolvidos no esquema. Além do suspeito detido no Rio, outros três integrantes da quadrilha foram presos. Os policiais ainda cumpriram dez mandados em endereços ligados aos investigados, onde apreenderam celulares, computadores e documentos.

As investigações apontam que criminosos se passavam por filhos das vítimas, utilizando fotos reais obtidas em redes sociais para dar mais credibilidade à abordagem. Em seguida, enviavam mensagens solicitando transferências via Pix sob o pretexto de situações emergenciais, induzindo os pais a erro e causando prejuízos financeiros. Análises da quebra de sigilo bancário indicam a existência de um grande número de vítimas em todo o país, muitas das quais não registraram ocorrência policial.