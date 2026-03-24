Policiais da Delegacia de Defraudações (DDEF) prenderam um envolvido em Campo GrandeDivulgação
Operação conjunta mira quadrilha especializada no golpe do 'falso Pix'
Criminosos se passavam por filhos das vítimas para pedirem transferências em situações emergenciais falsas
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'Mascarado' que praticava roubos em série é preso em Parada de Lucas
Criminoso usava disfarces, como dos personagens de 'La Casa de Papel', para não ser identificado
Rio inicia campanha de vacinação contra a gripe
Imunizante está disponível nas três unidades do Super Centro de Vacinação
Policial, guarda municipal e empresário são denunciados por integrar esquema do 'Faraó dos Bitcoins'
De acordo com o MPRJ, os acusados acessaram dados sigilosos e captaram novos investidores
Mãe e padrasto presos por morte de criança passarão por audiência de custódia nesta terça
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