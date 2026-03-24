A criança chegou sem vida ao Hospital Geral de Nova IguaçuArquivo/Carlos Elias/Agência O Dia
Mãe e padrasto presos por morte de criança passam por audiência de custódia
O casal levou a menina sem vida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense
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Criminosa participou de uma tentativa de latrocínio e possui anotações por maus-tratos a animais e abandono de incapaz
Alerj aprova multa de até R$ 49 mil para casos de assédio moral no Rio
Projeto de Lei aprovado nesta terça amplia punições e prevê multa dobrada para assédios em trens, metrôs e carros de aplicativo
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Mulher é presa na Taquara por chefiar facção criminosa e ordenava ataques no Ceará
Acusada era responsável por ordenar ataques e extorsões no Ceará diretamente da Zona Oeste da cidade
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Mulher trans também compartilhou as imagens da menina e de outras crianças
Jovem relata perseguição por parte de homem com 38 passagens pela polícia
Ficha criminal do acusado é extensa: cinco prisões, sendo a maioria por violência contra a mulher, lesão corporal e importunação sexual
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