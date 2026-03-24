A criança chegou sem vida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu - Arquivo/Carlos Elias/Agência O Dia

A criança chegou sem vida ao Hospital Geral de Nova IguaçuArquivo/Carlos Elias/Agência O Dia

Publicado 24/03/2026 08:54 | Atualizado 24/03/2026 20:47

Rio - Carla de Almeida Pereira de Sousa e Gideão da Silva dos Santos, mãe e padrasto da menina de 1 ano e 8 meses morta com sinais de maus-tratos, passaram por audiência de custódia nesta terça-feira (24). A Justiça converteu a prisão dos dois em flagrante para preventiva.

O casal foi preso em flagrante no último domingo (24) após levar a criança sem vida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, a bebê apresentava diversos hematomas e lesões graves pelo corpo. A dupla tentou inicialmente justificar os ferimentos, mas a gravidade das marcas levantou suspeitas da equipe médica.

Segundo os exames periciais, a menina tinha lesões antigas e recentes, incluindo traumatismo craniano, compatíveis com agressões sucessivas, que aconteceram dentro da casa em que eles viviam.

Ainda durante a perícia, foram encontrados vestígios de sangue na cama da criança, além de marcas em um interruptor de luz.



O padrasto foi preso por feminicídio, enquanto a mãe responderá por maus-tratos com resultado morte.