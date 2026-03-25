Fuzil recolhido pelo 41° BPM (Irajá)Divulgação / PMERJ
Confronto no Morro do Juramento tem adolescente apreendido
Menor de idade estava com um fuzil, segundo a PM
Polícia apreende segundo adolescente envolvido em assalto a taxista em Bento Ribeiro
O primeiro deles havia sido localizado no dia seguinte ao crime. Os dois são irmãos
TSE confirma eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro
Assembleia Legislativa vai escolher o novo chefe do Executivo. Cargo está vago com a renúncia de Claudio Castro
Polícia interdita asilo clandestino em condições precárias na Zona Oeste
Seis idosos, que não apresentavam sinais de maus-tratos, foram resgatados durante a operação no bairro de Paciência
PM prende suspeito de fazer gestos semelhantes a masturbação para mulher na Cidade Universitária
Abordado por policiais, ele alegou que estava urinando no local
Jovem perseguida em shopping relata descaso de seguranças do local
Vítima diz que foi ridicularizada ao informar o caso; administração do centro comercial alega ter prestado suporte
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