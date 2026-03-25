Fuzil recolhido pelo 41° BPM (Irajá)Divulgação / PMERJ

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Rio – Policiais do 41° BPM (Irajá) apreenderam um adolescente, na madrugada desta quarta-feira (25), após um confronto no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte.
Segundo a corporação, eles realizavam uma operação na região e fizeram um cerco tático próximo à estação de metrô de Tomás Coelho, quando foram atacados a tiros por um grupo armado. Porém, somente o menor de idade, que estava com um fuzil, acabou apreendido. Ninguém ficou ferido.
Ele e o armamento estão na 44ª DP (Inhaúma).