Fuzil recolhido pelo 41° BPM (Irajá) - Divulgação / PMERJ

Fuzil recolhido pelo 41° BPM (Irajá)Divulgação / PMERJ

Publicado 25/03/2026 07:47

Rio – Policiais do 41° BPM (Irajá) apreenderam um adolescente, na madrugada desta quarta-feira (25), após um confronto no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte.



Segundo a corporação, eles realizavam uma operação na região e fizeram um cerco tático próximo à estação de metrô de Tomás Coelho, quando foram atacados a tiros por um grupo armado. Porém, somente o menor de idade, que estava com um fuzil, acabou apreendido. Ninguém ficou ferido.



Ele e o armamento estão na 44ª DP (Inhaúma).