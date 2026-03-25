Haroldo foi encontrado sem vida dentro do próprio carro - Rede Social

Haroldo foi encontrado sem vida dentro do próprio carroRede Social

Publicado 25/03/2026 09:01

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do mecânico Haroldo José Botelho de Oliveira, conhecido como "Neck", encontrado sem vida dentro do próprio carro na Vila Kennedy, Zona Oeste, na segunda (23). Segundo familiares, a vítima estava desaparecida desde a última sexta-feira (20), quando saiu de casa em Bangu, na mesma região.

Sem notícias, parentes registraram o desaparecimento no sábado (21) na 35ª DP (Campo Grande), iniciaram buscas e divulgaram campanhas nas redes sociais em busca de informações.



Já na segunda, a família foi informada sobre a localização do veículo da vítima, um Sandero Stepway. De acordo com moradores, o carro havia sido abandonado mais cedo em frente à UPA da comunidade.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14° BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver na Praça Dolomitas, na Vila Kennedy. No local, a área precisou ser isolada e preservada até a chegada da perícia. O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital.



"Neck" também era sambista e muito conhecido nas proximidades. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte.



"Amigo, gente boa. Eu passava em frente a oficina que ele trabalhava, sempre via ele com sorriso no rosto, sempre zoava o Fluminense dele. Vai deixar saudades! Eterno em nossos corações. Meus sentimentos", afirmou um amigo.



"Relíquia de Campo Grande, jogava bola demais, nunca ouvia alguém ter problemas ou falar mal dele. Meu irmão de infância, que Deus cuide de você", disse outro.



"A palavra para o que aconteceu com o nosso amigo Neck é indignação! Um rapaz bom, pai de família, amigo de todos, sem vícios, sem envolvimento com absolutamente nada, para morrer dessa forma cruel... Quem fez isso tem que pagar, tomara a Deus que a justiça do homem seja feita... porque a Deus será, quem fez isso vai pagar caro", relatou mais um.

O enterro será na tarde desta quarta-feira (25) no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência.