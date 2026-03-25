Haroldo foi encontrado sem vida dentro do próprio carroRede Social
Já na segunda, a família foi informada sobre a localização do veículo da vítima, um Sandero Stepway. De acordo com moradores, o carro havia sido abandonado mais cedo em frente à UPA da comunidade.
"Neck" também era sambista e muito conhecido nas proximidades. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte.
"Amigo, gente boa. Eu passava em frente a oficina que ele trabalhava, sempre via ele com sorriso no rosto, sempre zoava o Fluminense dele. Vai deixar saudades! Eterno em nossos corações. Meus sentimentos", afirmou um amigo.
"Relíquia de Campo Grande, jogava bola demais, nunca ouvia alguém ter problemas ou falar mal dele. Meu irmão de infância, que Deus cuide de você", disse outro.
"A palavra para o que aconteceu com o nosso amigo Neck é indignação! Um rapaz bom, pai de família, amigo de todos, sem vícios, sem envolvimento com absolutamente nada, para morrer dessa forma cruel... Quem fez isso tem que pagar, tomara a Deus que a justiça do homem seja feita... porque a Deus será, quem fez isso vai pagar caro", relatou mais um.
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