Garota de programa marcava encontros pelas redes sociais e extorquia clientes - Divulgação

Garota de programa marcava encontros pelas redes sociais e extorquia clientesDivulgação

Publicado 25/03/2026 10:15

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (25), uma mulher trans, garota de programa, que praticava roubos e extorsões contra clientes, em Realengo, na Zona Oeste. Segundo investigações, ela cometeu diversos crimes, pegando pertences das vítimas e, em seguida, exigindo valores adicionais.

De acordo com os agentes, a mulher utilizava diferentes codinomes em várias cidades, marcava encontros por sites e aplicativos e, durante os programas, ameaçava os clientes com uma faca para obter dinheiro e bens, chegando a realizar cobranças por meio de máquinas de cartão.

Em um dos anúncios obtidos pela Polícia Civil, ela aparece oferecendo serviços em São Paulo, onde se identificava como "Manu Gaúcha".

"Atendendo a pedidos de inúmeros clientes, agora em curta temporada pelo interior do estado de São Paulo, para clientes de alto nível e bom gosto", dizia o texto do anúncio.

A criminosa se aproveitava do constrangimento e da vulnerabilidade das vítimas, muitas vezes homens comprometidos, para dificultar denúncias. Além disso, mantinha registros de conversas e negociações, que eram usados posteriormente para extorquir quantias elevadas sob ameaça de exposição.



A ação foi realizada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Pelos crimes, ela foi condenada a mais de 24 anos de prisão.