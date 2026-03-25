Moradores registraram intenso tiroteio no Fonseca, em Niterói - Reprodução / Redes sociais

Moradores registraram intenso tiroteio no Fonseca, em NiteróiReprodução / Redes sociais

Publicado 25/03/2026 10:26

Rio - Moradores do bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, viveram momentos de tensão durante um tiroteio na noite desta terça-feira (24), que se estendeu até a madrugada desta quarta-feira (25).

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ouvir rajadas de disparos. Segundo relatos de moradores, a troca de tiros começou por volta das 23h. Não houve registro de feridos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para verificar disparo de arma de fogo na região. Após patrulhamento no local, nada foi constatado.

A corporação informou ainda que o mesmo batalhão esteve, na segunda-feira (23), no Hospital Estadual Azevedo Lima para verificar a entrada de um homem baleado após mais um confronto armado na região. A vítima relatou ter sido ferida na Comunidade do Pimba, também no Fonseca. A ocorrência foi encaminhada para a 78ª DP (Fonseca), que investiga o caso. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

O bairro tem enfrentado uma sequência de confrontos em meio à disputa territorial entre facções criminosas. Até o ano passado, a área era dominada pelo Comando Vermelho (CV), mas passou a ser alvo de investidas do Terceiro Comando Puro (TCP), que conseguiu avançar sobre algumas localidades.