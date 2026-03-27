Idosa é jogada no chão e arrastada durante assalto na Rua Xavier da Silveira, na região do Posto 6 - Reprodução

Idosa é jogada no chão e arrastada durante assalto na Rua Xavier da Silveira, na região do Posto 6Reprodução

Publicado 27/03/2026 07:20

Rio - Uma idosa foi jogada e arrastada durante um assalto na Rua Xavier da Silveira, em Copacabana, na Zona Sul, na tarde desta quinta-feira (26). Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que o crime aconteceu na calçada, em frente a um prédio, por volta das 13h.

No vídeo, o bandido aparece puxando a bolsa da vítima, que estava no seu ombro, fazendo com que ela caia. De forma truculenta, ele insiste até conseguir levar o item. Logo em seguida, um pedestre que passava pela região tenta intervir, mas o criminoso consegue subir na garupa da moto de um comparsa e foge.

Nas redes sociais, moradores da região mostram indignação com a violência. "À luz do dia, é muito revoltante! Cidade completamente largada. Zona Sul, em que se paga um IPTU altíssimo. Segurança zero!", disse um internauta.



"Revoltante uma senhora sendo assaltada e ainda jogada no chão, como se não tivesse história, como se não fosse alguém que merece respeito e dignidade. Até quando vamos assistir a cenas assim e normalizar a violência? Isso não pode ser tratado como mais um caso. É desumano, é cruel, é inaceitável", lamentou outro.



"Que revoltante ver uma cena dessas. Isso é lamentável", acrescentou mais um.

Procurada, a PM respondeu que não foi acionada para a ocorrência. Já a Polícia Civil informou que até o momento, não houve registro com essas características na delegacia da área. A 13ª DP (Ipanema), contudo, ao tomar ciência dos fatos, instaurou um procedimento e realiza diligências para apurar o caso.