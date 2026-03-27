Grave batida entre um ônibus e uma carga de bananas causa lentidão; caixas das frutas ocuparam as vias - Reprodução / Redes sociais

Grave batida entre um ônibus e uma carga de bananas causa lentidão; caixas das frutas ocuparam as viasReprodução / Redes sociais

Publicado 27/03/2026 07:27

Rio - Um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão que carregava bananas deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (27) na BR-116, em Magé, na Baixada Fluminense. O acidente ocorreu por volta das 6h, no km 139, e interditou o sentido Rio por pelo menos duas horas. A via foi liberada às 8h45, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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Parte das caixas de bananas derrubadas foi levada por populares, logo após a batida. Para evitar mais saques, a PRF chegou a enviar mais viaturas ao local. Agentes da Ecovias Rio Minas também compareceram para retirar as cargas da faixa onde o caminhão tombou. O ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Ambos os veículos já foram retirados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas ambulâncias se dirigiram ao local e levaram e os condutores dos dois veículos, um com ferimentos moderados e o outro com escoriações leves, ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias.

O coletivo pertence à empresa Santo Antônio e fazia o trajeto Magé x Barra da Tijuca. Já a carreta, estava a caminho do Ceasa, em Irajá.

Procurada pela reportagem, a empresa responsável pelo ônibus ainda não retornou.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo