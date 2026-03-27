Estudante chegou a ser derrubada no chão durante o assalto no Maracanã - Reprodução

Estudante chegou a ser derrubada no chão durante o assalto no MaracanãReprodução

Publicado 27/03/2026 08:54

Rio - Um homem e dois adolescentes foram detidos após roubarem uma estudante no Maracanã, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (26). As imagens de uma câmera de segurança mostram que a menina chegou a ser arremessada no chão pelos assaltantes antes de ter seu celular levado.

No vídeo, ainda é possível ver que militares do Exército passavam pela Rua São Francisco Xavier e presenciaram o crime. Eles correram atrás dos três envolvidos e conseguiram detê-los.



Vídeo

Militares do Exército presenciam assalto e apreendem dois adolescentes envolvidos, no Maracanã, zona Norte do Rio.



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/MioLRLiFXi — Jornal O Dia (@jornalodia) March 27, 2026

Os dois menores de idade foram apreendidos pelos militares na Rua Visconde de Itamarati. Já o terceiro envolvido tentou se esconder dentro do Rio Maracanã, mas acabou preso por agentes do Segurança Presente que atuam na região.

Os três foram conduzidos à 18ª DP (Praça da Bandeira), onde a vítima registou a ocorrência.