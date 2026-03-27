Armas apreendidas com os criminosos durante operação policial - Divulgação

Armas apreendidas com os criminosos durante operação policialDivulgação

Publicado 27/03/2026 09:42

Rio - Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) apreenderam dois fuzis e prenderam três homens, na madrugada desta sexta-feira (27), durante uma operação na Comunidade Jorge Turco, em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi iniciada com o objetivo de prender criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na região. Os agentes também atuam a partir de informações de inteligência sobre a possível movimentação de grupos criminosos na localidade.

Ainda segundo a corporação, a operação segue em andamento. Até o momento, não há informações sobre confronto, feridos ou o encaminhamento da ocorrência para uma delegacia.