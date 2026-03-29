Dom Orani celebrou a missa de Domingo de Ramos, na Catedral MetropolitanaÉrica Martin/Agência O DIA
Durante a solenidade, o arcebispo do Rio destacou a importância do período e da preparação espiritual ao longo da Quaresma.
"Gostaria de salientar um aspecto muito importante que a Semana Santa sempre nos traz à mente. Nós chegamos até aqui após um tempo de jejum, oração, penitência, confissão e abstinência, para viver a Páscoa e renovar as promessas batismais. Suponho que nós nascemos para uma nova vida, depois de um ano de todas as nossas experiências, de pecados, infidelidades e erros", disse.
Cardeal Dom Orani Tempesta abriu as celebrações pela Semana Santa, com a "bênção dos ramos", na Catedral Metropolitana de São Sebastião, na manhã deste domingo (29)— Jornal O Dia (@jornalodia) March 29, 2026
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O Domingo de Ramos simboliza a aclamada entrada de Jesus em Jerusalém. Pela manhã, centenas de fiéis levaram ramos para a Catedral, para serem abençoados. Posteriormente, os galhos são levados para casa e colocados em locais visíveis, como portas e oratórios, em sinal de proteção e devoção.
Para a aposentada Simone Maria, 69 anos, o domingo de Ramos celebra o amor de Deus. "Eu me sinto muito feliz em vir na missa de Ramos. Eu pego três ramos, para mim e para minhas duas filhas. Esses ramos eu deixo guardado e quando ele está seco ou eu trago de volta para a igreja ou eu guardo assim como se fosse uma relíquia mesmo."
O engenheiro Danilo Witcher, 64 anos, natural de São Paulo, contou que, para ele, o ano só começa depois da Páscoa.
"O Domingo de Ramos representa a morte de Cristo e a ressurreição que vai vir. Os ramos significam segurança. Agora o ano está começando, e tudo de bom que aconteça para a gente nesse próximo ano vai vir aí para a gente, um ano de paz e fé. Eu sempre fui católico, sou de uma família católica e aprendi a respeitar o Domingo de Ramos na Páscoa", acrescentou.
A empresária Deleuze Bandeira, 59 anos, que estava acompanhada do marido, Carlson Barbosa, revelou que eles sempre costumam levar três raminhos para casa.
"Essa data representa buscar paz, união, prosperidade, saúde para seguir em frente, porque com saúde a gente segue lutando no dia a dia. Isso aqui é importante na nossa vida, é a nossa união. Nossos três raminhos são um para minha casa aqui do Rio, um para minha casa de Itaipuaçu, e um pra minha empresa, para está abençoado nossos lares e nosso local de trabalho.”
A fonoaudióloga Teresa Cristina, 69, chegou a se emocionar ao falar sobre a representatividade da Semana Santa.
"Hoje é um domingo muito especial, tivemos os 40 dias da Quaresma, e estamos hoje no Domingo de Ramos, onde Jesus se apresenta como rei da humildade e simplicidade. Ele é tudo e eu acho que as pessoas deveriam manter sua fé, ter força, ter mais amor, generosidade, paciência. Depois da pandemia, tudo piorou, as mulheres estão sendo atacadas, os menores envolvidos em roubos e furtos e isso é muito complicado", frisou.
Teresa relatou ainda que as pessoas levam os raminhos como símbolo de proteção e pertencimento ao Senhor.
"A gente tem um país tão maravilhoso, terra bonita, abençoada, tem Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, temos um dos maiores números de católicos do mundo. Eu convido as pessoas que venham sem compromisso, aqui na catedral todos os domingos temos missas", finalizou.
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