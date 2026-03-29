Dom Orani celebrou a missa de Domingo de Ramos, na Catedral Metropolitana - Érica Martin/Agência O DIA

Dom Orani celebrou a missa de Domingo de Ramos, na Catedral MetropolitanaÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 29/03/2026 12:46

O cardeal Dom Orani Tempesta abriu as celebrações pela Semana Santa, com a "bênção dos ramos", na Catedral Metropolitana de São Sebastião, na manhã deste domingo (29). A missa marcou o início da programação da Arquidiocese que antecede a Páscoa, destacando a paixão, morte e ressurreição de Cristo.

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Durante a solenidade, o arcebispo do Rio destacou a importância do período e da preparação espiritual ao longo da Quaresma.



"Gostaria de salientar um aspecto muito importante que a Semana Santa sempre nos traz à mente. Nós chegamos até aqui após um tempo de jejum, oração, penitência, confissão e abstinência, para viver a Páscoa e renovar as promessas batismais. Suponho que nós nascemos para uma nova vida, depois de um ano de todas as nossas experiências, de pecados, infidelidades e erros", disse. Durante a solenidade, o arcebispo do Rio destacou a importância do período e da preparação espiritual ao longo da Quaresma."Gostaria de salientar um aspecto muito importante que a Semana Santa sempre nos traz à mente. Nós chegamos até aqui após um tempo de jejum, oração, penitência, confissão e abstinência, para viver a Páscoa e renovar as promessas batismais. Suponho que nós nascemos para uma nova vida, depois de um ano de todas as nossas experiências, de pecados, infidelidades e erros", disse.

Dom Orani também reforçou a importância de colocar Jesus no centro da vida: "De um lado, nós temos todo esse intuito e desejo de proclamar o Senhor, como os simples hebreus o aclamaram na sua entrada em Jerusalém. Nós também amamos o Senhor e temos em nossa vida esse desejo, essa disposição, essa disponibilidade, reconhecendo que Ele é a nossa vida, aquele em quem colocamos toda a nossa esperança, sem deixar que nada ou ninguém ocupe o seu lugar", afirmou.

Cardeal Dom Orani Tempesta abriu as celebrações pela Semana Santa, com a "bênção dos ramos", na Catedral Metropolitana de São Sebastião, na manhã deste domingo (29)



Crédito: Érica Martin/Agência O DIA pic.twitter.com/hzlwYB7Zhf — Jornal O Dia (@jornalodia) March 29, 2026



O Domingo de Ramos simboliza a aclamada entrada de Jesus em Jerusalém. Pela manhã, centenas de fiéis levaram ramos para a Catedral, para serem abençoados. Posteriormente, os galhos são levados para casa e colocados em locais visíveis, como portas e oratórios, em sinal de proteção e devoção.



Para a aposentada Simone Maria, 69 anos, o domingo de Ramos celebra o amor de Deus. "Eu me sinto muito feliz em vir na missa de Ramos. Eu pego três ramos, para mim e para minhas duas filhas. Esses ramos eu deixo guardado e quando ele está seco ou eu trago de volta para a igreja ou eu guardo assim como se fosse uma relíquia mesmo."



O engenheiro Danilo Witcher, 64 anos, natural de São Paulo, contou que, para ele, o ano só começa depois da Páscoa.



"O Domingo de Ramos representa a morte de Cristo e a ressurreição que vai vir. Os ramos significam segurança. Agora o ano está começando, e tudo de bom que aconteça para a gente nesse próximo ano vai vir aí para a gente, um ano de paz e fé. Eu sempre fui católico, sou de uma família católica e aprendi a respeitar o Domingo de Ramos na Páscoa", acrescentou.



A empresária Deleuze Bandeira, 59 anos, que estava acompanhada do marido, Carlson Barbosa, revelou que eles sempre costumam levar três raminhos para casa.



"Essa data representa buscar paz, união, prosperidade, saúde para seguir em frente, porque com saúde a gente segue lutando no dia a dia. Isso aqui é importante na nossa vida, é a nossa união. Nossos três raminhos são um para minha casa aqui do Rio, um para minha casa de Itaipuaçu, e um pra minha empresa, para está abençoado nossos lares e nosso local de trabalho.”



A fonoaudióloga Teresa Cristina, 69, chegou a se emocionar ao falar sobre a representatividade da Semana Santa.



"Hoje é um domingo muito especial, tivemos os 40 dias da Quaresma, e estamos hoje no Domingo de Ramos, onde Jesus se apresenta como rei da humildade e simplicidade. Ele é tudo e eu acho que as pessoas deveriam manter sua fé, ter força, ter mais amor, generosidade, paciência. Depois da pandemia, tudo piorou, as mulheres estão sendo atacadas, os menores envolvidos em roubos e furtos e isso é muito complicado", frisou.



Teresa relatou ainda que as pessoas levam os raminhos como símbolo de proteção e pertencimento ao Senhor.



"A gente tem um país tão maravilhoso, terra bonita, abençoada, tem Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, temos um dos maiores números de católicos do mundo. Eu convido as pessoas que venham sem compromisso, aqui na catedral todos os domingos temos missas", finalizou. O Domingo de Ramos simboliza a aclamada entrada de Jesus em Jerusalém. Pela manhã, centenas de fiéis levaram ramos para a Catedral, para serem abençoados. Posteriormente, os galhos são levados para casa e colocados em locais visíveis, como portas e oratórios, em sinal de proteção e devoção.Para a aposentada Simone Maria, 69 anos, o domingo de Ramos celebra o amor de Deus. "Eu me sinto muito feliz em vir na missa de Ramos. Eu pego três ramos, para mim e para minhas duas filhas. Esses ramos eu deixo guardado e quando ele está seco ou eu trago de volta para a igreja ou eu guardo assim como se fosse uma relíquia mesmo."O engenheiro Danilo Witcher, 64 anos, natural de São Paulo, contou que, para ele, o ano só começa depois da Páscoa."O Domingo de Ramos representa a morte de Cristo e a ressurreição que vai vir. Os ramos significam segurança. Agora o ano está começando, e tudo de bom que aconteça para a gente nesse próximo ano vai vir aí para a gente, um ano de paz e fé. Eu sempre fui católico, sou de uma família católica e aprendi a respeitar o Domingo de Ramos na Páscoa", acrescentou.A empresária Deleuze Bandeira, 59 anos, que estava acompanhada do marido, Carlson Barbosa, revelou que eles sempre costumam levar três raminhos para casa."Essa data representa buscar paz, união, prosperidade, saúde para seguir em frente, porque com saúde a gente segue lutando no dia a dia. Isso aqui é importante na nossa vida, é a nossa união. Nossos três raminhos são um para minha casa aqui do Rio, um para minha casa de Itaipuaçu, e um pra minha empresa, para está abençoado nossos lares e nosso local de trabalho.”A fonoaudióloga Teresa Cristina, 69, chegou a se emocionar ao falar sobre a representatividade da Semana Santa."Hoje é um domingo muito especial, tivemos os 40 dias da Quaresma, e estamos hoje no Domingo de Ramos, onde Jesus se apresenta como rei da humildade e simplicidade. Ele é tudo e eu acho que as pessoas deveriam manter sua fé, ter força, ter mais amor, generosidade, paciência. Depois da pandemia, tudo piorou, as mulheres estão sendo atacadas, os menores envolvidos em roubos e furtos e isso é muito complicado", frisou.Teresa relatou ainda que as pessoas levam os raminhos como símbolo de proteção e pertencimento ao Senhor."A gente tem um país tão maravilhoso, terra bonita, abençoada, tem Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, temos um dos maiores números de católicos do mundo. Eu convido as pessoas que venham sem compromisso, aqui na catedral todos os domingos temos missas", finalizou.

O significa o Domingo de Ramos?

De acordo com a tradição cristã, o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, celebra a entrada triunfal de Jesus, em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a "Paixão", a "Morte" e a "Ressurreição".

A data recebe esse nome porque a população cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde o Senhor passaria montado em um jumento. Com isso, Ele despertou, nos sacerdotes da época, inveja, desconfiança e medo de perder o poder.

A partir disso, começou, como conta a tradição, uma trama para condená-lo à morte. Mais do que relembrar o episódio bíblico, a liturgia dos ramos representa um sinal da fé cristã na vitória de Cristo.



Programação Semana Santa



Após o Domingo de Ramos, a programação segue ao longo da semana com uma série de celebrações no Rio. Na terça-feira (31), será uma procissão na Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro. Já na quarta-feira (1º), acontece a Procissão do Encontro, com imagens saindo da Catedral e da Igreja do Carmo da Lapa e se encontrando no Largo da Glória.

Na Quinta (2), estão previstas, na Catedral, duas missas. Na Sexta-Feira Santa (3), haverá a celebração da Paixão de Cristo e a Procissão do Senhor Morto. Ainda na data, a Lapa recebe a a tradicional encenação do Auto da Paixão de Cristo.



No Sábado (4), a programação inclui celebrações marcadas por oração e silêncio, além da Vigília Pascal na Catedral. As atividades se encerram no Domingo de Páscoa (5), com a Missa da Ressurreição, a bênção pascal e ações sociais com a participação de Dom Orani.