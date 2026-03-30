ExpoRio Turismo 2026 bate recordes no Rio: evento no Lagoon reuniu 66 municípios, 700 expositores e mais de 63 mil inscritos em quatro dias Eduardo Uzal
O deputado estadual Gustavo Tutuca destacou a importância do evento para o fortalecimento do turismo fluminense e a valorização das políticas públicas voltadas ao setor.
O atual secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Lucas Alves, destacou a relevância do evento.
Em 2026, o evento alcançou números expressivos com mais de 700 expositores entre artesãos, produtores rurais e especialistas do setor, representantes de 66 municípios fluminenses, além de mais de 100 artistas na programação cultural. Ao todo, foram mais de 63 mil inscritos, reforçando o crescimento contínuo da iniciativa.
Ao longo dos quatro dias, a ExpoRio Turismo promoveu integração entre cultura, gastronomia, negócios e qualificação profissional. O público teve acesso a experiências imersivas com destaque para a valorização do artesanato, da produção rural e das tradições regionais como vetores de desenvolvimento econômico.
A programação também apostou na capacitação com palestras e mesas temáticas que discutiram tendências, inovação e políticas públicas para o turismo. O evento se posiciona como vitrine e também como espaço estratégico de construção de conhecimento e geração de oportunidades.
Na área cultural, mais de 100 artistas se apresentaram em diferentes palcos, reforçando a diversidade e a riqueza da produção fluminense. A gastronomia também teve protagonismo com a presença de food trucks e cervejarias artesanais, ampliando a experiência do visitante.
O presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida, avaliou a edição como a mais bem-sucedida até agora. Segundo ele, “foi a melhor edição que nós tivemos”, destacando a adesão do público ao longo dos quatro dias. Ele ressaltou que o bom tempo contribuiu para o resultado e que o evento foi incorporado pelo público. “O carioca e o fluminense adotaram essa festa. Você percebe a presença de família, que era o que a gente queria”, afirmou.
O presidente também destacou a participação dos municípios do interior, muitos deles fora do circuito turístico tradicional. “A gratidão dos municípios é muito importante. Cidades que não são tão famosas estão aqui mostrando seus atrativos naturais e culturais”, disse, reforçando o impacto do evento na ponta. “A gente trabalha para melhorar a vida da população lá na ponta.”
Na programação cultural, ele citou a diversidade das atrações como um dos pontos altos, com blocos, apresentações musicais e projetos sociais. “É um evento muito rico. A gente vê desde blocos que não perdem para os do Rio até projetos como o de Volta Redonda, que emociona pelo trabalho com jovens através da música”, comentou.
Sérgio Ricardo também ressaltou a importância das agendas institucionais realizadas durante o evento. “Tivemos reuniões importantes com secretários municipais do interior para discutir o próximo ano. O turismo está crescendo e a gente quer crescer acima da média do Brasil, mas as cidades precisam estar preparadas para receber.”
Ele adiantou ainda o foco das próximas ações. “Temos agora um feriado importante e as férias de julho. Vamos concentrar a promoção no interior. Férias de julho são no interior do estado do Rio de Janeiro”, concluiu.
Os números consolidados das edições evidenciam o impacto da ExpoRio Turismo. Já são mais de 262 mil inscritos acumulados, cerca de 81 mil visitantes presenciais e quase mil expositores envolvidos ao longo dos anos. O evento também contribuiu para a geração de mais de 5.950 empregos diretos e indiretos.
No campo da qualificação, foram realizados 117 momentos de conteúdo entre palestras e mesas temáticas, com a participação de mais de 210 especialistas. A programação cultural soma 195 atrações ao longo das edições, consolidando o evento como um dos principais palcos de difusão artística do estado.
Com estrutura que chegou a 18 mil metros quadrados e apoio técnico de guias de turismo e voluntários, a ExpoRio Turismo reforça seu papel como indutora do desenvolvimento regional, conectando municípios, fortalecendo cadeias produtivas e projetando o Rio de Janeiro como destino estratégico no cenário nacional.
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