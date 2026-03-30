ExpoRio Turismo 2026 bate recordes no Rio: evento no Lagoon reuniu 66 municípios, 700 expositores e mais de 63 mil inscritos em quatro dias - Eduardo Uzal

ExpoRio Turismo 2026 bate recordes no Rio: evento no Lagoon reuniu 66 municípios, 700 expositores e mais de 63 mil inscritos em quatro dias Eduardo Uzal

Publicado 30/03/2026 07:00 | Atualizado 30/03/2026 10:45

A quinta edição da ExpoRio Turismo consolidou-se como um dos maiores eventos do setor no país ao reunir, durante quatro dias, representantes de todas as regiões do estado no Lagoon, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul.



O deputado estadual Gustavo Tutuca destacou a importância do evento para o fortalecimento do turismo fluminense e a valorização das políticas públicas voltadas ao setor.

"A ExpoRio Turismo mostra, na prática, a força que o turismo tem como motor de desenvolvimento econômico e social no nosso estado. É um evento que integra as regiões, valoriza os municípios e cria oportunidades reais para quem está na ponta, seja o artesão, o produtor rural ou o pequeno empreendedor. Fico muito orgulhoso de ver o crescimento dessa iniciativa a cada edição, reunindo milhares de pessoas e dando visibilidade a destinos que muitas vezes ainda são pouco explorados", disse.



O atual secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Lucas Alves, destacou a relevância do evento.

"A ExpoRio Turismo se consolidou como um dos principais eventos do setor no país, reunindo, em um único espaço, promoção turística, geração de negócios, qualificação profissional e entretenimento para toda a família. É uma vitrine do potencial das nossas 12 regiões turísticas e das 92 cidades do estado. Mais do que apresentar destinos, a Expo proporciona experiências que despertam o interesse do público e fortalecem a cadeia produtiva do turismo. Estamos falando de um evento que valoriza o artesanato, a gastronomia, a cultura e os produtores locais, gerando oportunidades reais de desenvolvimento econômico", afirmou.



Em 2026, o evento alcançou números expressivos com mais de 700 expositores entre artesãos, produtores rurais e especialistas do setor, representantes de 66 municípios fluminenses, além de mais de 100 artistas na programação cultural. Ao todo, foram mais de 63 mil inscritos, reforçando o crescimento contínuo da iniciativa.



Ao longo dos quatro dias, a ExpoRio Turismo promoveu integração entre cultura, gastronomia, negócios e qualificação profissional. O público teve acesso a experiências imersivas com destaque para a valorização do artesanato, da produção rural e das tradições regionais como vetores de desenvolvimento econômico.



A programação também apostou na capacitação com palestras e mesas temáticas que discutiram tendências, inovação e políticas públicas para o turismo. O evento se posiciona como vitrine e também como espaço estratégico de construção de conhecimento e geração de oportunidades.



Na área cultural, mais de 100 artistas se apresentaram em diferentes palcos, reforçando a diversidade e a riqueza da produção fluminense. A gastronomia também teve protagonismo com a presença de food trucks e cervejarias artesanais, ampliando a experiência do visitante.



O presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida, avaliou a edição como a mais bem-sucedida até agora. Segundo ele, “foi a melhor edição que nós tivemos”, destacando a adesão do público ao longo dos quatro dias. Ele ressaltou que o bom tempo contribuiu para o resultado e que o evento foi incorporado pelo público. “O carioca e o fluminense adotaram essa festa. Você percebe a presença de família, que era o que a gente queria”, afirmou.



O presidente também destacou a participação dos municípios do interior, muitos deles fora do circuito turístico tradicional. “A gratidão dos municípios é muito importante. Cidades que não são tão famosas estão aqui mostrando seus atrativos naturais e culturais”, disse, reforçando o impacto do evento na ponta. “A gente trabalha para melhorar a vida da população lá na ponta.”



Na programação cultural, ele citou a diversidade das atrações como um dos pontos altos, com blocos, apresentações musicais e projetos sociais. “É um evento muito rico. A gente vê desde blocos que não perdem para os do Rio até projetos como o de Volta Redonda, que emociona pelo trabalho com jovens através da música”, comentou.



Sérgio Ricardo também ressaltou a importância das agendas institucionais realizadas durante o evento. “Tivemos reuniões importantes com secretários municipais do interior para discutir o próximo ano. O turismo está crescendo e a gente quer crescer acima da média do Brasil, mas as cidades precisam estar preparadas para receber.”



Ele adiantou ainda o foco das próximas ações. “Temos agora um feriado importante e as férias de julho. Vamos concentrar a promoção no interior. Férias de julho são no interior do estado do Rio de Janeiro”, concluiu.



Os números consolidados das edições evidenciam o impacto da ExpoRio Turismo. Já são mais de 262 mil inscritos acumulados, cerca de 81 mil visitantes presenciais e quase mil expositores envolvidos ao longo dos anos. O evento também contribuiu para a geração de mais de 5.950 empregos diretos e indiretos.



No campo da qualificação, foram realizados 117 momentos de conteúdo entre palestras e mesas temáticas, com a participação de mais de 210 especialistas. A programação cultural soma 195 atrações ao longo das edições, consolidando o evento como um dos principais palcos de difusão artística do estado.



Com estrutura que chegou a 18 mil metros quadrados e apoio técnico de guias de turismo e voluntários, a ExpoRio Turismo reforça seu papel como indutora do desenvolvimento regional, conectando municípios, fortalecendo cadeias produtivas e projetando o Rio de Janeiro como destino estratégico no cenário nacional.