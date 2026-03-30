João Carlos da Silva Neto foi preso neste domingo (29) - Reprodução

João Carlos da Silva Neto foi preso neste domingo (29)Reprodução

Publicado 30/03/2026 10:09

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste domingo (29), João Carlos da Silva Neto, de 23 anos, suspeito de tentar matar Thayssa Fernanda da Silva Cerqueira, também de 23, em Campo Grande, na Zona Oeste. Segundo investigações, o homem a atropelou propositalmente porque ela recusava um relacionamento sério.

João, conhecido como Netinho, estava com um mandado de prisão aberto pelos crimes de tentativa de feminicídio, perseguição, receptação e adulteração de veículo automotor. Ele ainda é investigado por associação à milícia da região.

De acordo com as apurações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, o homem queria um relacionamento sério com Thayssa. Como não se conformava com as recusas dela, o suspeito perseguia e ameaçava a vítima.

atropelamento ocorreu no último dia 23 quando a jovem seguia para casa na garupa de uma motocicleta após sair de uma festa, também em Campo Grande. Ela foi atingida pelo carro do agressor, que chegou a descer do automóvel depois do impacto, viu a mulher e deixou o local sem prestar socorro.

O impacto arremessou Thayssa no chão. Ela sofreu ferimentos graves, sendo socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, ainda na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro da paciente segue grave nesta segunda-feira (30).

No último dia 25, policiais da Deam localizaram e apreenderam o veículo utilizado no ataque. O automóvel estava escondido em uma área de mata de difícil acesso e coberto por plástico preto. Agentes constataram que o automóvel havia sido roubado em janeiro, em Madureira, na Zona Norte, mas circulava com placa clonada.

A prisão foi realizada com apoio da 35ª DP (Campo Grande).