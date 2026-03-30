João Carlos da Silva Neto foi preso neste domingo (29)Reprodução
Polícia prende suspeito de atropelar propositalmente mulher em Campo Grande
João Carlos da Silva Neto, de 23 anos, teria tentado matar Thayssa Cerqueira porque ela recusava relacionamento sério
Cachorro é baleado quatro vezes em comunidade na Zona Norte e sobrevive
Segundo tutora, atirador efetuou os disparos por medo do animal
Vídeo: Agentes do Segurança Presente salvam criança engasgada com gelo, em Nova Iguaçu
Vítima já estava desacordada e não apresentava sinais vitais no momento do atendimento
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Escultura estava no local há mais de 30 anos; Defesa Civil diz que havia risco de desabamento
Aena arremata aeroporto do Galeão em leilão por R$ 2,9 bilhões
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PL pede que governo tampão seja exercido pelo presidente da Alerj
Supremo Tribunal Federal julgará o caso no dia 8 de abril
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