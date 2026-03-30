Enterro de adolescente esfaqueada em Japeri reúne familiares e amigos - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Enterro de adolescente esfaqueada em Japeri reúne familiares e amigosReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 30/03/2026 12:07

Rio - A adolescente Elena Moraes Marques, de 16 anos, morta a facadas em Japeri , na Baixada Fluminense, saiu de casa no último sábado (28) para tomar sorvete com uma amiga. Durante o enterro, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (30), no Cemitério Municipal Engenheiro Pedreira, familiares descartaram a hipótese de assalto e revelaram uma suspeita de feminicídio.

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Segundo a prima da vítima, Maria Cláudia, a menina não namorava em casa porque os pais não deixavam, mas ainda assim, acredita que o crime foi planejado por algum homem, que talvez não tenha aceitado uma negativa por parte da adolescente.



"Estamos indignados com o acontecido e isso não foi assalto, foi algo sobre feminicídio, não sei se foi ex-namorado que não aceitou o término, mas a gente quer justiça. Ela não namorava em casa, mas a mãe dela mesmo falou que isso não foi assalto, foi alguém que já estava planejando. O rapaz estava de capuz, luva, tapou a cara. Estava premeditado, qualquer hora ia acontecer", disse.



Maria contou que a adolescente a considerava uma tia e que toda a família está abalada com o ocorrido. "Ela era uma menina estudiosa, carinhosa, meiga, brincalhona com todo mundo, tem duas irmãs mais velhas. Com essa grande tragédia, a família está super abalada. O pai dela, a ficha dele só caiu hoje, estamos todos abalados", lamentou.



Tia avó da jovem, Cristina Gomes do Santos, também frisou o pedido de justiça.



"A gente quer justiça, e a justiça vai ser feita. Os responsáveis têm que ser punidos. Eu só sei que ela levou uma facada, e isso está me doendo muito. Tem que haver justiça, tem que haver lei. É revoltante! Isso precisa acabar de vez. Ela era uma garota muito boa, ia da escola para casa, juntou o dinheiro dela para tomar um sorvetinho e aconteceu isso. Eu não sei quem fez, mas isso tem que acabar", reforçou.

Segundo a prima da vítima, Maria Cláudia, a menina não namorava em casa porque os pais não deixavam, mas ainda assim, acredita que o crime foi planejado por algum homem, que talvez não tenha aceitado uma negativa por parte da adolescente."Estamos indignados com o acontecido e isso não foi assalto, foi algo sobre feminicídio, não sei se foi ex-namorado que não aceitou o término, mas a gente quer justiça. Ela não namorava em casa, mas a mãe dela mesmo falou que isso não foi assalto, foi alguém que já estava planejando. O rapaz estava de capuz, luva, tapou a cara. Estava premeditado, qualquer hora ia acontecer", disse.Maria contou que a adolescente a considerava uma tia e que toda a família está abalada com o ocorrido. "Ela era uma menina estudiosa, carinhosa, meiga, brincalhona com todo mundo, tem duas irmãs mais velhas. Com essa grande tragédia, a família está super abalada. O pai dela, a ficha dele só caiu hoje, estamos todos abalados", lamentou.Tia avó da jovem, Cristina Gomes do Santos, também frisou o pedido de justiça."A gente quer justiça, e a justiça vai ser feita. Os responsáveis têm que ser punidos. Eu só sei que ela levou uma facada, e isso está me doendo muito. Tem que haver justiça, tem que haver lei. É revoltante! Isso precisa acabar de vez. Ela era uma garota muito boa, ia da escola para casa, juntou o dinheiro dela para tomar um sorvetinho e aconteceu isso. Eu não sei quem fez, mas isso tem que acabar", reforçou.

No dia do ocorrido, Elena chegou a ser socorrida e levada pela Samu ao Hospital Municipal de Japeri, mas não resistiu aos ferimentos. O assassino, que estava com o rosto coberto, se aproximou de bicicleta antes de atacar a vítima. Ele fugiu do local sem levar pertences da adolescente.

A faca usada no crime acabou apreendida. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.