Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local - Reprodução

Vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no localReprodução

Publicado 30/03/2026 14:19 | Atualizado 30/03/2026 16:24

Rio – Um homem, de cerca de 30 anos, morreu após um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta, na manhã desta segunda-feira (30), na Avenida Dom Hélder Câmara, altura do número 4681, em frente ao Restaurante Baurú, no Cachambi, na Zona Norte.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Méier foram acionadas às 5h41, mas já encontraram a vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, já sem vida.



O sindicato Rio Ônibus emitiu uma nota na qual lamenta o acidente e afirma que aguarda a perícia "para entender a dinâmica do acidente".

Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 23ª DP (Méier). Agentes realizaram a perícia no local e ouviu o motorista do coletivo. A investigação segue com a busca por imagens de câmeras de segurança para apurar as causas do acidente.