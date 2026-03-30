Motorista do veículo foi abordado na Rua da Regeneração - Divulgação / PMERJ

Motorista do veículo foi abordado na Rua da RegeneraçãoDivulgação / PMERJ

Publicado 30/03/2026 12:57

Rio – Policiais do 22º BPM (Maré) recuperaram, nesta segunda-feira (30), um caminhão que transportava chocolates e resgataram o motorista, vítima de um sequestro, na Rua da Regeneração, em Bonsucesso, na Zona Norte. Os bandidos, no entanto, fugiram.



De acordo com a corporação, o condutor sofreu a abordagem por um grupo de seis homens armados, em três motocicletas. A carva, avaliada em R$ 390 mil, foi recuperada sem avarias, e o motorista não teve ferimentos.

Crime frequente