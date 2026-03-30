Motorista do veículo foi abordado na Rua da RegeneraçãoDivulgação / PMERJ

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O Dia
Rio – Policiais do 22º BPM (Maré) recuperaram, nesta segunda-feira (30), um caminhão que transportava chocolates e resgataram o motorista, vítima de um sequestro, na Rua da Regeneração, em Bonsucesso, na Zona Norte. Os bandidos, no entanto, fugiram.
De acordo com a corporação, o condutor sofreu a abordagem por um grupo de seis homens armados, em três motocicletas. A carva, avaliada em R$ 390 mil, foi recuperada sem avarias, e o motorista não teve ferimentos.
Crime frequente
Na última quarta-feira (25), dois adolescentes acabaram apreendidos por roubo a uma carga hospitalar, na comunidade da Palmeirinha, em Guadalupe. 
Ainda em março, no dia 12, a Polícia Civil recuperou uma carga de carnes avaliada em R$ 850 mil no Complexo do Alemão, na Zona Norte. Porém, ninguém foi preso. 
Já no Morro do Dezoito, em Água Santa, cinco acabaram detidos pelo roubo de laticínios avaliados em R$ 500 mil e de uma carga de frango congelado.  
Poucos dias antes, na segunda-feira (2), um outro homem foi preso em flagrante pelo mesmo crime, na Avenida Brasil, na altura do Viaduto do Gasômetro. Ele roubou uma carga de bebidas e estava com uma pistola. 