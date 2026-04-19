O empresário Bruno Mena Cadorin explica os benefícios do ozônio - Divulgação

O empresário Bruno Mena Cadorin explica os benefícios do ozônioDivulgação

Publicado 19/04/2026 00:00

Ainda pouco conhecido do público em geral, o ozônio tem funções que podem melhorar, inclusive, a vida da dona de casa, pois, além de conseguir desinfetar os alimentos que são comprados nas feiras e supermercados, também serve para limpar casas e, o melhor, tirar aquele mofo que, muitas vezes, insiste em impregnar o ambiente, assim como o cheiro de cigarro e outros odores pouco agradáveis.

Para os homens que não gostam de ver uma sujeirinha em seus carros, ele serve para limpar muito bem o possante por dentro. Além disso, é usado na agricultura. Muita gente já o utiliza na água para combater pragas, aumentar a produtividade e reduzir o uso de produtos químicos na lavoura, sem riscos para o solo, para as plantas e para a saúde de quem consome.

O empresário Bruno Mena Cadorin, químico e CEO da Wier, explica o que acontece. "No agro, o ozônio tem aplicações muito fantásticas, com resultados muito promissores. Uma plantação qualquer, de café, soja, morango vai ter perda. Para diminuir, adiciona-se agroquímicos, agrotóxico, defensivo agrícola, mas ainda assim terá perda. E aí nós notamos que boa parte de perdas de produção ocorre por conta de contaminações com fungos, bactérias, entre outros. Então a água tem que ser mais pura. E aí que a gente entra. Mesmo que você bote cloro, tem micro-organismos que são resistentes. Com o nosso sistema nós promovemos um alto grau de purificação dessa água com baixo custo e aumenta a produtividade".

Segundo o especialista, o custo ainda não é tão barato, mas aos poucos o uso será cada vez mais difundido e pode baratear futuramente. "Para alimento em casa, a gente tem o Sanit, equipamento que, de fato, descontamina os alimentos, remove agrotóxico residual tudo com laudo de laboratório", explica o profissional, acrescentando que o produto ainda não foi colocado em supermercado, mas a ideia é que em algum momento ocorra um teste.

"Colocaria uma estação grande para as pessoas fazerem uma experiência: pegou o alface e o tomate e vai poder fazer uma descontaminação para mostrar que é possível. Seria uma ação promocional".

Atualmente o custo de um equipamento de ozônio sai a R$ 2 mil.