O empresário Bruno Mena Cadorin explica os benefícios do ozônioDivulgação
Ozônio para combater infecções, mofo e sujeira
Produto vem sendo usado no campo, no agro, nos hotéis, veículos e residências
Mais de 90 pessoas vinculadas à Secretaria de Estado de Governo são exoneradas
Medida, publicada em edição exta do Diário Oficial, atingiu cargos comissionados da área administrativa da pasta
Polícia prende suspeita de aplicar golpe do falso advogado; vítima teve prejuízo maior que R$ 50 mil
Mulher foi encontrada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense
Perseguição termina com homem preso no Túnel Rebouças
Segundo vídeos que circulam nas redes sociais, houve um intenso tiroteio durante a ocorrência
'Quero justiça, paguem pelo o que fizeram', desabafa pai de bebê que morreu em UPA na Ilha
Aylla dos Santos Lahyre de Oliveira, de 1 ano e 6 meses, foi enterrada na tarde deste sábado (18)
Idosa agredida após cantar louvor no Catete desabafa sobre aumento da violência: 'Até quando?'
Fátima Candeias, de 62 anos, ainda criticou a intolerância religiosa
Fiscais encontram mais de 350 kg de alimentos impróprios para consumo em padaria de Bonsucesso
Estabelecimento foi interditado
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