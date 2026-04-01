Carro atropelou e matou cachorro na Pavuna - Reprodução

Carro atropelou e matou cachorro na PavunaReprodução

Publicado 01/04/2026 07:03

Rio - Um carro atropelou e matou um cachorro na Rua Alameda dos Pavões, na Pavuna, na Zona Norte, na manhã da última terça-feira (31). O motorista fugiu sem prestar socorro.

Em imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o animal aparece no meio da rua e é surpreendido pelo veículo.

O cachorro, chamado Doguinho, era um vira-lata de mais de 10 anos. Ele vivia com um gato na casa, ficava solto e era conhecido da vizinhança.

"A vizinha veio me avisar que ele tinha sido atropelado. O carro passou por cima da cabeça dele. Ele era manso e muito alegre, muito bonzinho e obediente. Antigamente, ele latia muito quando ficava preso, e os vizinhos reclamavam. Ultimamente, eu deixava ele na frente da casa, na garagem. Ele saía, ia até a casa do meu ex-marido, do outro lado da rua. Não incomodava ninguém", contou a tutora Leimar Alma, de 65 anos.

A tutora explicou ainda que a rua não tem trânsito e, por isso, ele ficava solto.

De acordo com o vereador Luiz Ramos Filho, da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, a lei prevê pena de dois a cinco anos de prisão para quem comete crime de maus-tratos contra animais.

"Vamos acionar a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) para que, por meio da placa do carro, se chegue a esse criminoso. A cada dia surgem casos cada vez mais bárbaros contra os animais. É preciso que haja punição rigorosa. É preciso punir de forma exemplar, para não alimentar a maldade das pessoas contra os animais", frisou.